La contundente respuesta de la mujer de Valverde al comunicado de Baena: "Que te digan que vas a parir un hijo muerto..."

El puñetazo del futbolista del Real Madrid al Jugador del Villarreal Alex Baena sigue dando mucho de que hablar.

La vida de Álex Baena no ha sido sencilla después de denunciar una presunta agresión del jugador del Real Madrid Federico Valverde. El futbolista del Villarreal ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram en donde revela todo lo que han vivido desde aquel momento su familia y él.

"El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", asegura antes de pedir que se deje actuar a la justicia. Un as palabras a las que la mujer de Fede Valverde, Mina Bonino no ha tardado en reaccionar.

Bonino, que ha explicado las complicaciones de la gestación, asegura que no habla de parte de Valverde, que todavía no se ha pronunciado, y que la familia está tranquila. El comunicado, que es un hilo en su cuenta en la red social Twitter, desgrana todo lo sucedido a su parecer. “Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto, que la recuperación es rápida y que en dos o tres meses podes volverlo a intentar. Imagínate que mientras tanto, las redes sociales me dan el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo, donde aún ni yo sabía”, comienza tuiteando.

"Imagínate todo eso para que después de haberlo superado te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que vivir esto de nuevo", espetó de forma directa al futbolista, refiriéndose al puñetazo que Fede le propinó en el párking del Santiago Bernabéu.

Bonino lamenta la situación que está atravesando el jugador del Villareal pero asegura que "Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas, las cuales yo también recibo pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado esos dos meses de incertidumbre”.

"Que tanga que leer esto..."

“Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”, concluyó.

Baena presentó una denuncia en comisaría y el caso será investigado por el Comité Antiviolencia que deberá decidir si el madridista debe ser sancionado.