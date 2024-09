Cristobal Soria dice que Vinicius no debería jugar el derbi y un compañero le responde hablando de su botox

LaLiga tuvo que salir al paso, porque la persecución preparada contra Vinicius estaba en el límite de la ley, bueno, pasado ese límite: «LALIGA informa que procederá a denunciar formalmente y pedir la detención inmediata de los instigadores de una campaña de odio que busca promover actos racistas y vejatorios en el próximo partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, programado para el 29 de noviembre de 2024 a las 21:00 horas. La citada campaña constituye un delito de incitación al odio, claramente tipificado en el Código Penal», aseguraba el comunicado de la competición después de que aficionados rojiblancos, en las redes, pidieran ir con mascarillas para insultar al jugador brasileño impunemente. Es un movimiento que ha estado toda la semana en las redes.

«LALIGA condena enérgicamente estas acciones que fomentan, promueve e incitan directa o indirectamente al odio contra una persona determinada, en este caso el jugador Vinicius Jr, por motivo de su raza, con la concurrencia, además, de las circunstancias agravantes de los apartados 3 y 4 del art 510 del Código Penal, “al resultar los hechos idóneos para alterar la paz pública», continuaba el comunicado, intentando frenar un movimiento peligroso contra el futbolista del Real Madrid.

«Obviamente, no hablamos ni opinamos de esto. Solo del partido y de preparar bien el partido. A nivel general, la justicia está tomando decisiones y medidas, sobre todo la semana pasada», aseguró Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, comentando la condena de doce meses contra un aficionado que insultó a Vinicius en Son Moix, que se dio a conocer esta semana. «No estamos pendientes de eso, para ello hay otros organismos que se preocupan de esto y es justo que sea así», seguía el entrenador del Real Madrid, que sabe que lo mejor es no calentar un ambiente que algunos aficionados rojiblancos en las redes han querido calentar de una manera que habrá que ver si ahora es ilegal.

Vinicius va a ser titular sí o sí esta noche en el Metropolitano porque es fundamental en el Real Madrid, como se vio en el partido contra el Alavés, en el primer minuto del partido, cuando su jugada rompió el encuentro y puso el marcador a favor del conjunto blanco.

Aunque le ha costado ponerse en forma y empezó el curso algo peor que el curso pasado, sigue siendo el futbolista más decisivo del equipo. Ancelotti le dejó en el banquillo contra el Espanyol, en un amago de rotaciones que no está claro que vaya a continuar haciendo el resto de la temporada porque genera muchas preguntas acerca de las jerarquías dentro del vestuario. Las rotaciones son necesarias, pero a los futbolistas les cuesta entenderlas.

El partido está caliente por lo no futbolístico, pero también por lo futbolístico. Aunque también con Vinicius de protagonista. Cristóbal Soria aseguró en las redes que: "Estos dos jugadores del real de madrid no deberían jugar el domingo el derby contra el ATM del Cholo…Es un claro ejemplo de que juegan con normas diferentes y de doping arbitral…!!!", hablando de Vinicius y Endrick y entonces Juanma Rodriguez, también de El Chiringuito, no se cortó al contestarle: "Tú vas a la tele hasta arriba de botox y nadie te dice nada"