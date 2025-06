Las cuentas del Atlético para clasificarse para los octavos de final del Mundial de Clubes

El Atlético de Madrid logró su primera victoria en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders. Se impuso por 3-1, lo que le sirvió para levantarse de la contundente derrota que sufrió ante el PSG en la primera jornada, y para que Pablo Barrios, con dos tantos, fuera nombrado el MVP. El segundo tanto llegó justo después de que Rusnak pusiera un inquietante 2-1 en el marcador. La rápida reacción del canterano permitió al conjunto español tener un final de partido más cómodo, aunque en general le costó más que en una primera parte en la que hizo daño con la presión. La otra diana rojiblanca la consiguió Witsel. Barrios sólo había marcado un gol en los 42 partidos disputados este curso antes de este, y cuatro en total en los tres años que lleva en el primer equipo. Es uno de los aspectos que Simeone le pide que mejore, y esta vez se vio favorecido por compartir titularidad con Koke. Cuando el capitán está a su lado, hace más de sostén, y el joven centrocampista tiene más libertad y más llegada.

Lo que era un triunfo reconfortante en un principio se convirtió después en tres puntos de pura supervivencia. Porque pocos esperaban el tropiezo del campeón de Europa, el PSG, ante el Botafogo (0-1). Luis Enrique consideró que el conjunto brasileño les había «defendido mejor que nadie» en toda la temporada. Marcó a los 36 minutos Igor Jesús, futbolista que para la próxima campaña apunta a la Premier, al Nottingham Forest, y después el equipo francés no tuvo la suficiente claridad para generar demasiadas ocasiones. Kvaratskhelia fue quien más cerca estuvo del empate, en los últimos instantes.

«Por delante tenemos todo finales», dijo Simeone, con razón, pero no sabía que la primera de esas finales iba a estar condicionada por el tropiezo del PSG, que ha montado un lío gordo en el Grupo B del Mundial. Suponiendo que los galos derroten al Seattle Sounders en la tercera jornada (si no sucede sería una sorpresa mayúscula, aunque los partidos siempre hay que jugarlos y Luis Enrique avisa: «Es una competición muy corta y puedes quedar eliminado muy rápido. Ya he participado en muchos Mundiales, es difícil»), Atlético y Botafogo se jugarán el pase a octavos en un duelo directo en el que parten con ventaja los brasileños. El criterio de desempate en caso de igualdad de puntos, se explica en el artículo 13: «La diferencia de goles de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión». En ese supuesto triple empate a tres puntos entre PSG, Botafogo y Atlético, el equipo de Luis Enrique se agarra a su goleada ante el conjunto español para ser más que optimista: está con +3 en goles, por eso en caso de ganar al Seattle Sounders se clasifica. Los brasileños llegan con +1 por su victoria ante el ganador de la Champions, y el Atlético con -4. Por tanto, los chicos de Simeone tienen que vencer por una diferencia de tres goles o más, para ponerse al menos con -1 y dejar a los suramericanos con -2.

Doce veces esta temporada

Dependen de sí mismos, pero el reto es más que complicado. El Atlético tiene que conseguir un resultado que esta temporada ha logrado en doce de los 57 partidos que ha disputado: a Girona (0-4), Real Sociedad (4-0), Betis (4-1) y Rayo Vallecano (3-0) los venció entre abril y mayo, y antes al Valencia (0-3), Getafe (5-0), Salzburgo (1-4), Elche (0-4), Valladolid (0-5), Sparta Praga (0-6), y de nuevo Valencia (3-0) y Girona (3-0).

Para repetirlo, necesita la mejor versión de Julián Álvarez, el gran referente de los rojiblancos, que en el Mundial todavía no se ha estrenado. Contra el PSG no le llegaron balones al principio, porque el Atlético no superaba la presión de su rival, y cuando lo hicieron, marcó, pero el tanto fue anulado por falta previa de Koke. Contra el Seattle Sounders el VAR también fue protagonista por anular un penalti a Giuliano Simeone que hubiera lanzado el delantero argentino, que estrelló un balón en el larguero y falló un mano a mano claro.

El Botafogo, por su parte, sólo ha perdido por tres o más goles tres de sus últimos 200 partidos. La estadística, por tanto, da pocas opciones a los madrileños, pero el fútbol rompe los números casi cada día.

En caso de derrota del PSG, el Atlético y el Botafogo pasarían con un empate.