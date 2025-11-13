El curioso dato que se esconde tras la foto de Messi y que implica a Cristiano

El exjugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó el pasado domingo el Spotify Camp Nou, según publicó en un mensaje en la red social Instagram en el que mostraba su deseo de regresar "algún día" para despedirse de la afición azulgrana

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

"Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", remacha Messi en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.

La imagen no tardaría en correr como la pólvora en redes sociales desatando todo tipo de rumores como una posible cesión al FC Barcelona para preparar el Mundial de 2026. Una opción que rápidamente fue descartada por Joan Laporta. «Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club… no haría una especulación no realista. No corresponde», dijo el presidente culé en una entrevista a Catalunya Radio sobre la posibilidad de volver a ver al argentino de blaugrana.

El argentino rompe las redes

Sin embargo más allá de las connotaciones futbolísticas, la imagen refleja un curioso dato que agudiza aún más su lucha con Cristiano Ronaldo. Mientras la selección nacional de Argentina se prepara para un amistoso contra Angola el 14 de noviembre, Messi y Rodrigo De Paul hicieron un desvío no anunciado, directamente a Barcelona. Le fue concedido el acceso al renovado Camp Nou, ahora casi completado después de su extensa renovación. La última vez que Messi jugó allí fue el 16 de mayo de 2021, en un partido de La Liga contra el Celta de Vigo.

Una imagen que ha superado un curioso récord. La fotografía tomada por Rodrigo De Paul en pleno renacer de feudo culé se ha colado entre las 20 fotos con más reacciones y likes de toda la historia de Instagram. Incluso superó la marca que había conseguido Cristiano Ronaldo solamente unos meses atrás levantando la Nations League a Portugal frente a España.

La publicación, hasta ahora, ha acumulado la asombrosa cantidad de 28.453 millones de likes, superando la publicación del triunfo en la Nations League de Cristiano Ronaldo, que cosechó 23.5 millones. Desde la Copa América hasta el Mundial, Messi ha roto récords repetidamente. Su publicación de la victoria en el Mundial 2022 sigue siendo la publicación más gustada en Instagram de todos los tiempos, con más de 74 millones de likes.

Una nueva marca con la que el argentino supera al portugués y que se une a su primer puesto en el ranking histórico de asistencias. La asistencia de Lionel Messi a Tadeo Allende para cerrar la goleada 4-0 del Inter Miami sobre Nashville en Florida le ha llevado a sumar 400 pases gol en su carrera. Así, Messi se quedó con el liderazgo del escalafón después de haber rubricado 400 asistencias en 1.133 partidos distribuidas entre Barcelona (269), selección argentina (60), Inter Miami (37) y París Saint-Germain (34). Pelé permanece segundo con 370 colaboraciones en 818 encuentros y Ferenc Puskás cierra el podio con 360 en 719 duelos. Un listado en el que el portugués aparece en el puesto 14 con 259 pases gol en 1.296 duelos.