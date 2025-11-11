250 días: la escandalosa cifra que deja en mal lugar a una de las estrellas del Real Madrid

El brasileño Rodrygo Goes atraviesa una de las etapas más difíciles desde que viste la camiseta del Real Madrid. El atacante blanco acumula 29 partidos y 250 días sin marcar, una sequía que preocupa tanto al jugador como al entorno del club. Su último gol se remonta al 4 de marzo, en un duelo de Champions League ante el Atlético de Madrid, y desde entonces no ha vuelto a celebrar un tanto con los blancos.

La racha negativa de Rodrygo no pasa desapercibida. A pesar de su entrega en el campo y de su papel importante en el esquema de Xabi Alonso, el gol se le resiste. El técnico ha optado por respaldarlo públicamente, insistiendo en la necesidad de mantener la calma y seguir confiando en el talento del brasileño. “Hay que tener exigencia propia, pero también mesura”, comentó el entrenador tras el segundo partido consecutivo del Madrid sin marcar.

El problema, sin embargo, va más allá del rendimiento individual. El Real Madrid ha mostrado en las últimas jornadas una preocupante falta de eficacia ofensiva, y la ausencia de gol de Rodrygo se ha convertido en el reflejo de un equipo que genera ocasiones, pero no las concreta. En los últimos dos encuentros, los blancos se quedaron sin anotar, algo poco habitual en una plantilla acostumbrada a dominar el marcador.

Las estadísticas refuerzan la sensación de bloqueo: Rodrygo ha intentado numerosos disparos, pero con escaso acierto. Su movilidad, regate y participación en el juego siguen siendo destacables, pero la puntería —clave para cualquier delantero— parece haberse evaporado. Competir con Vinícius Jr. en el flanco izquierdo tampoco facilita su situación, ya que el puesto es uno de los más disputados de la plantilla.

Para el futbolista de 24 años, este periodo puede ser decisivo. Con varios títulos a sus espaldas y un futuro prometedor, necesita reencontrarse con el gol para reafirmar su estatus dentro del equipo. En el Real Madrid, donde la exigencia es máxima, los baches se analizan al detalle, y una sequía prolongada como la suya despierta inevitablemente el debate.

El club, por su parte, busca recuperar la chispa ofensiva que ha caracterizado su historia reciente. Rodrygo, por talento y potencial, podría ser parte de esa solución. Pero para lograrlo, deberá romper una sequía que ya supera los ocho meses y que pone a prueba su carácter, su confianza y su capacidad de resiliencia.