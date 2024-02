El descomunal sueldo al que renuncia Mbappé al dejar el PSG

Le Parisien, el periódico de referencia del PSG, ha lanzado la bomba este sábado asegurando que Kylian Mbappé, la estrella francesa del Paris Saint-Germain (PSG), ha decidido probablemente unirse al Real Madrid y, seguramente, dejar París.. egún su información. PSG ha estado intentando persuadir a Mbappé para que firme un nuevo contrato durante semanas, pero parece que el jugador ha decidido unirse al "club más grande del mundo" la próxima temporada.

Le Parisien sugiere que "la batalla está perdida", refiriéndose a los signos que Mbappé ha dado en las últimas semanas sobre una posible renovación. Incluyendo la carta que envió al PSG en junio, en la que formalmente rechazó ejecutar una cláusula de renovación hasta 2025 Si los informes de París son ciertos, la historia de Mbappé a Madrid parece estar llegando a su fin, pero está vez en el camino correcto con el capitán de Francia finalmente firmando con el club del Santiago Bernabéu. En Madrid, hay optimismo, pero después del historial que tiene Mbappé de cambiar de opinión en el último momento, se quiere ser prudente.

A pesar de la decisión de Mbappé de dejar el PSG, el acuerdo aún no está finalizado. El Real Madrid aún tiene mucho que hacer para cerrar el trato, incluyendo la negociación de las demandas salariales de Mbappé. Desde la entidad blanca ya han transmitido que no se le puede pagar a Mbappé lo que cobraba en París, es decir, los 70 millones netos de salario que sumaba la estrella francesa. Eso sin contar primas ni acuerdos de publicidad ni otras historias.

El fichaje se está calentando como hace tiempo no sucedía, esta información de Le Parisien se suma a las últimas que ya decían que Mbappé iba a comunicar su decisión cuanto antes. No se sabe si quiere esperar a los octavos de la Champions, contra la Real Sociedad, o quiere hablar antes para que sólo se hable de fútbol. En el Real Madrid esperan. No tienen prisa ni urgencias y saben que Kylian Mbappé nunca ha dejado de soñar con el Real Madrid, dividido entre sus dos amores de la infancia, París y Madrid.