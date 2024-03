Desvelan el jugador de LaLiga que habría pagado la fianza de Dani Alves

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. El brasileño tuvo que permanecer el fin de semana en Brians 2. El motivo fue su incapacidad para obtener el dinero después de que el padre de Neymar que ya lo ayudó con la indemnización a la víctima se negara a ayudarlo en esta ocasión.

La negativa del padre de Neymar

A través de su cuenta de Instagram, el padre de su compañero en el Barça ha pedido que se evite especular y asociar tanto su nombre como el de su hijo con este asunto que ya no les "corresponde". "Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ninguna demanda. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que los tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de la condena, se especula y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no nos corresponde. Espero que Daniel encuentre con su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó".

A partir de aquí. cómo habría conseguido pagar la fianza el brasileño fue el asunto más debatido del día de ayer. Dani Alves tiene sus cuentas bloqueadas por un pleito que mantiene con su ex mujer Dinorah Santana, por lo que ayer se rumoreó que podría haber consignado como fianzasu casa valorada en cinco millones de euros o utilizarla para obtener un aval bancario.

Una amistad que surgió en el Barça

Sin embrago, medios brasileños aseguran que la cantidad necesaria para obtener sus libertad habría sido cubierta por Memphis Depay, con quien coincidió en su segunda etapa en el FC Barcelona.

Según estos medios como TUDN, el delantero neerlandés del Atlético de Madrid es quien ayudó a Dani Alves a pagar su fianza. El exjugador de Pumas abandonó la prisión de Brians 2 de Barcelona la tarde de ayer y permanecerá en libertad hasta que se resuelvan los recursos por su condena tras violar a una joven.

La amistad en tres ambos futrbolistas viene de la segunda etapa de Alves en el FC Barcelona y su ayuda no ha sorprendido a tenor de las declaraciones que el rojiblanco hizo hace unos días.

El neerlandés resaltó en una entrevista la gran relación que tiene con jugadores como el brasileño, Benjamin Mendy y Quincy Promes, todos involucrados con temas legales. "Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no les dejaré de lado. Los futbolistas creamos mucho contenido y publico todo tipo de cosas en las redes sociales. La gente debería darse cuenta de que vengo de un entorno difícil". "Mi hermano también estuvo en la cárcel diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Si me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. También estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Son mis amigos".

El brasileño, que en primera instancia fue condenado cuatro años y medio de cárcel, se fue a su casa de Barcelona tras salir de prisión donde los esperaban varios medios de comunicación, pero hasta el momento no ha dado declaraciones.