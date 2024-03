Desvelan el plan de Dani Alves para "controlar" a Joana Sanz: "Por consejo de su abogada..."

Dani Alves salió el pasado lunes del centro penitenciario de Brians 2 donde llevaba encarcelado desde enero de 2023 por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Y dese entonces vive en su lujosa casa de Esplugues de Llobregat de la que solo salió ayer por la mañana para cumplir con su obligación de firmar en los juzgados.

El brasileño se despidió de Brians 2 con gesto serio y se trasadó a la lujosa vivienda que posee a las afueras de Barcelona. En 2010, cuando fichó por el Barcelona, Dani Alves compró una gran mansión en Esplugues de Llobregat, muy cerca donde poco después se mudaron Shakira y Piqué. Se trata de una gran casa de más de 500 metros cuadrados con otros 600 de parcela, por la que, hace 14 años, pagaron cinco millones de euros. Una vivienda que compartió con Joana Sanz tras su separación de Dinorah Santanta.

La parcela tiene unas dimensiones de 655 metros cuadrados, de los cuales 543 son habitables. Consta de varias plantas, espacios abiertos, muchas salas y zonas de ocio, además de un gimnasio, una amplia terraza, garaje para albergar varios vehículos y una piscina. Una casa de lujo, ubicada en una zona privada, que le asegura la intimidad que busca ante el revuelo que ha provocado la decisión de la Audiencia de Barcelona. También cuenta con un gran jardín con una piscina. La mansión está decorada con estilo contemporáneo y predominan los tonos marrones y blancos, tal y como muestranla imágenes publicadas por Joana Sanz en redes sociales.

En esta casa es donde hasta ahora vivía Joana Sanz que decidió poner tierra de por medio tras conocer que su todavía marido saldría de prisión. Según adelantaron en el programa en 'Así es la vida', Joana no tiene intención alguna de compartir techo con él y en cuanto pusiera un pie en esa casa, ella saldría por la puerta. Y así fue.

Vigilar sus movimientos

Ayer la propia modelo desvelaba que se encuentra en madrid tras huir de la vivienda del brasileño pero también nuevos detalles que muestran lo desagradable que es la relación entre ambos. La prensa que vigila contantemente el domicilio del ex futbolista del Barça observaron que eb la casa se ha instlado una nueva cámara de seguridad. Y el motivo parece ser precisamente la canaria.

En el plató de ‘Así es la vida’, José Antonio Avilés daba más detalles sobre la ausencia de Joana: “Esa ausencia de Joana Sanz en el domicilio es precisamente el motivo por el que hay una cámara dentro de la casa”.

“Es una medida cautelar que le dice su abogada que debe tomar. Dentro de la casa de Dani Alves todavía hay pertenencias de Joana Sanz, la abogada le recomienda que hasta que él esté asentado totalmente en la casa, todos los movimientos queden constancia de alguna manera, y es una cámara”, aseguraba el colaborador de ‘Así es la vida’.

Gema Fernández añadía que “es verdad que él ahora está muy preocupado porque su relación con Joana Sanz se ha tornado muy desagradable. Joana Sanz no ha aparecido por la casa en ningún momento. Sí que estaba en la casa cuando Dani no estaba, pero una vez Dani sale de prisión y se instala allí, ni ha aparecido ni va a aparecer. No ha habido reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él".

Ahora, solo falta saber si la modelo retomará los trámites de separación que paralizó meses antes del juicio contra Dani Alves para no perjudicar la defensa del brasileño.