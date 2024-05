El dineral que se embolsa el Borussia Dortmund por meterse en la final de Champions

En el Parque de los Príncipes se vivió la eliminación del PSG de Kylian Mbappé ante el Dortmund. Un gol de Mats Hummels fue suficiente para finiquitar con las esperanzas de un París que intentó anotar de cualquier forma, pero simplemente no pudo conseguir nada en 180 minutos (2-0). Ahora el equipo alemán está a la espera de lo que suceda hoy en el juego entre el Real Madrid y el Bayern para saber quien será su rival en la final que se disputará en Wembley.

El Dortmund está viviendo lo que se asemeja a una película en su camino por conseguir 'la orejona'. No solamente superaron el grupo que parecía el más complicado con el Newcastle, Milán y a quien acaban de eliminar el PSG, sino que quedaron en la primera posición, en la fase de eliminación directa dejaron atrás al PSV y al Atlético de Madrid en un encuentro que finalizó con un global de 5 a 4 para poder superar a los dirigidos por Simeone. Los resultados positivos de los alemanes se unen a la despedida de su jugador histórico Marco Reus, quien por medio de un video dejó saber que no continuará en el club después de 12 años al no ser renovado y que su contrato termine en verano de este año, por esto se le pudo observar celebrando con la afición cuando finalizó el encuentro con un megáfono dirigiendo los cánticos de la hinchada.

Ahora el equipo revelación quiere concretar el sueño y convertir en realidad el levantar por primera vez este título el 1 de junio en el mítico estadio de Londres. Disputar la final en la catedral del fútbol inglés es un premio deportivo para este equipo, pero no es la única recompensa que se llevaron por superar a los comandados por Luis Enrique, pues en lo económico se sumarán 15,5 millones de euros solamente por disputar el último partido de esta Champions y tendrán la posibilidad de llevarse 4,5 millones más si es que logran quedar campeones en esta edición.

De los más de 2.000 millones de euros disponibles para repartir entre todos los equipos que participen en la UEFA Champions League son más de 65 millones los que se lleva el equipo campeón al ir acumulando los premios de superar la fase de grupos y las distintas eliminatorias, ese es el número al que aspira llegar el equipo que viste de negro y amarillo.

Ahora los focos están puestos en los capitanes, Hummels quien fue elegido mejor jugador de los dos juegos frente al PSG, Reus que se despide del club de sus amores y Brandt que ha estado en el Borussia desde 2019, para poder consagrarse campeones, pero primero deben esperar a saber si se enfrentarán al Real Madrid, que es el máximo ganador de este torneo y está en búsqueda de la decimoquinta o al máximo ganador de la Bundesliga y al seis veces ganador de la copa europea, el Bayern Múnich.