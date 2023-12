Dinero, mentiras, y "tapar" a un violador: guerra total entre la ex de Dani Alves

Dani Alves no atraviesa su mejor momento a la espera de un juicio que está previsto para el próximo mes de febrero. La víctima de la presunta agresión sexual del exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, aseguraba hace unos días a través de un comunicado de su letrada, Ester García, que las conversaciones mantenidas hasta ahora con la defensa del futbolista, "a instancias de esta y que consideramos confidenciales", resultaron "en la imposibilidad de alcanzar entendimiento alguno", por las distintas posiciones de las partes "respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer". Ante el fracaso de su plan para alcanzar un pacto extrajudicial al brasileño no le queda otra que sentarse en el banquillo.

Y mientras esto ocurre, la batalla entre sus ex no cesa y ahora el pago de la facturas ha sido el último motivo de un tenso cruce entre Joana Sanz y Dinorah Santana. La modelo que parecía que iba a poner fin a su relación se ha convertido ahora en el único apoyo del futbolista. Y no solo en el terreno emocional sino también en lo económico.

Así lo confirmó Amor Romeira en el programa Fiesta, donde explicó, tras ponerse en contacto con Sanz, cuál es la situación actual de su relación, especialmente después de que Dinorah Santana, la exmujer del deportista, mostrara su rechazo absoluto a Alves. "He estado hablando con Joana, con el círculo más cercano de ella, y hay muchas cosas que quiero que el espectador sepa. Hay mucho prejuicio hacia ella, hacia su situación. Y Dinorah tampoco lo ha puesto fácil", explicó la cantante y actriz, habitual tertuliana del programa.

¿Quién paga las facturas?

"Todo el ataque de Dinorah hacia Dani Alves se viene porque a partir del 28 de junio de este año se le revocan los poderes que tenía que le permitían administrar todo el dinero y demás. Es ahí cuando Dinorah cambia la versión de defensa para comenzar a atacar", apuntó Romeira, y aseguró que "a partir de este momento Joana pasa a vivir a la casa que pertenece tanto a Dinorah como a Dani Alves y se está haciendo cargo del pago de la casa de ellos dos porque él no puede hacerse cargo de su economía". Existe, además, un "contrato firmado" por ambas partes en el que "Alves se compromete a devolverle todo el dinero depositado".

Unas afirmaciones que hicieron estallar a Dinorah Santana que asegura que la modelo miente para tratar de desviar el foco de que se mantiene al lado de un violador. "Joana nunca ha pagado ninguna factura de hipoteca. Todos los recibos son de mi cuenta y los gastos", aseguró la propia Santana por teléfono, en una intervención en el programa. "Si quiere, que se quede con la casa. Yo lo que quiero es que saquen mi nombre de este problema. Se mete en esto para sacar el foco de que está con un presunto violador y la gente la está atacando".

La ex del futbolista insiste en que es ella la que sigue pagando la hipoteca porque la propiedad y el usufructo lo tiene ella a raíz de una sentencia y es ella quien le cede la vivienda a Alves.

La modelo canaria no intervino en el programa y solo se pronunció en sus stories de Instagram con un revelador mensaje en el que aseguraba haber pasado la noche llorando.

No es la primera vez que la madre de los hijos de Alves ataca con dureza a Joana Sanz o a su ex marido. "Yo estoy con medicación, para mí él ha muerto, que nos deje en paz, cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos, para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador", llegó a firmar en un programa de televisión.