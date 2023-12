Este es el dinero que la presunta víctima de violación ha aceptado cobrar de Dani Alves

Las dos últimas decisiones de la presunta víctima de abuso sexual por parte de Dani Alves en la discoteca Sutton de Barcelona han dado un giro inesperado al caso que salvo sorpresa acabará en juicio el próximo mes de febrero. En la tarde ayer, la víctima de la presunta agresión sexual del exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, aseguraba a través de un comunicado de su letrada, Ester García, que las conversaciones mantenidas hasta ahora con la defensa del futbolista, "a instancias de esta y que consideramos confidenciales", resultaron "en la imposibilidad de alcanzar entendimiento alguno" , por las distintas posiciones de las partes "respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer".

En estas conversaciones, según adelanta El Periódico de Cataluña, la defensa barajó la posibilidad de indemnizar a la denunciante con una importante cantidad de dinero. En este sentido, la letrada señala en su comunicado que "cualquier delito contra la libertad sexual los daños morales y las secuelas son irreparables", dando a entender que el posible pacto es prácticamente imposible si se ciñe a una cuestión económica.

La joven daba así un golpe letal al futbolista al rechazar de manera rotunda a un acuerdo cuyas propuestas principales eran unos 4 años de pena y una "jugosa" indemnización a la víctima.

El comunicado emitido ayer llega justo después de que saliera a la luz que el pasado mes de agosto la víctima había enviado un escrito en el juzgado en la que revocaba su decisión expresada ante la juez instructora durante su declaración de no reclamar ninguna indemnización. Tras dejar claro en su primera declaración que renunciaba a cualquier tipo de indemnización económica, ahora está dispuesta a recibir la cantidad exigida por la Fiscalía debido a que las secuelas del suceso ocurrido 30 de diciembre de 2022 son más graves de los esperado. En un documento al que tuvo acceso 'La Vanguardia', la abogada de la presunta víctima explica cómo en un primer momento la víctima había rechazado la compensación por daños y perjuicios creyendo que así reforzaría sus argumentos, sin ser consciente de "las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas que le impedirían, como así se reseñó en el informe médico forense, el desarrollo de una sintomatología ansioso-depresiva de intensidad globalmente moderada y, por tanto, un deterioro importante en diversas áreas del funcionamiento diario". Según la abogada, la supuesta víctima sigue manifestado síntomas de depresión que la mantienen en una situación de baja laboral y en tratamiento psicológico.

¿Cuál es la indemnización en el caso Alves?

Pero, ¿De qué cantidades estamos hablando? Es muy habitual, como ha sucedido en el caso de la víctima de Dani Alves, que las mujeres que han sufrido un delito sexual sacrifiquen el derecho a recibir una compensación económica para reforzar su credibilidad y que no se piense que el objetivo de su denuncia es obtener un beneficio económico. Estas indemnizaciones no están sujetas por ley a un baremo y, habitualmente, son ínfimas: entre 1.000 y 6.000 euros por una agresión sexual.

En el mediático caso de la manada de Pamplona, la justicia concedió a la víctima una indemnización de 50.000 euros, cifra que, tiempo después, fue duplicada por el Tribunal Supremo. ¿Qué ha pasado en el caso Alves?

El futbolista ya ha hecho efectivo el pago de la indemnización solicitada por la Fiscalía -que ya fue establecida en el demoledor auto de su procesamiento- y que asciende a 150.000 euros. Un pago que sirvió de argumento al brasileño para solicitar su libertad. El nuevo equipo jurídico que representa a Alves estimaba en su recurso que la reparación del daño a la víctima podría rebajar una eventual condena hasta a un año de cárcel. Sin embargo, el futbolista se encontró de nuevo con el fracaso de su estrategia.

La defensa alegó que habiendo abonado la cantidad de 150.000 euros para la entrega a la víctima le sería aplicable la atenuante muy cualificada de reparación del daño, por lo que la pena podría quedar en un año de prisión, por debajo del límite del cumplimiento. Pero la atenuación interesada -advierten los letrados- no puede ser tenida en consideración en estos momentos por varios motivos, según explica en su auto la Audiencia Provincial de Barcelona. "En primer lugar, porque ya existe una petición de pena del Ministerio Fiscal de 9 años de prisión, pena muy por encima del límite mínimo del artículo 503 LECRIM y totalmente alejada de la pena que contempla el artículo 80 del Código Penal que permitiría la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. En segundo lugar, porque es al Órgano sentenciador al que le corresponde valorar si se aplica o no la atenuante de reparación del daño, si el abono de las cantidades responde a un requerimiento de fianza, a la mera entrega de unas cantidades de dinero o a un verdadero ejercicio de reparación del daño causado a la víctima y en tercer lugar, porque se ha establecido por el Tribunal Supremo que no necesariamente la satisfacción íntegra del importe reclamado supone la aplicación de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada; ello es una cuestión que deberá valorarse en su caso con el enjuiciamiento. Y, en cuarto lugar, porque el abono de compensación económica en delitos sexuales podría tener diferente alcance que la indemnización en los delitos patrimoniales, lo cual tampoco puede establecerse con anterioridad a la celebración del juicio".

Con estos argumentos, Dani Alves sigue en prisión y se complica su estrategia para evitar un juicio.