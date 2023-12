El dinero que se puede llevar el Real Madrid si gana hoy al Union Berlin

La victoria hoy del Real Madrid en el campo del Union Berlin, pese a que no se juega nada matemático, es una cuestión de orgullo, de evitar problemas, de récord. Entre tantas batallas en las que está envuelto el Real Madrid desde hace tiempo, sin apenas descanso entre partido y partido, el choque de hoy contra el Union Berlín es un respiro, con todo ya solucionado y con la posibilidad de dar descanso a futbolistas que tampoco descansaron en el parón de selecciones. «Quiero evaluar a los jugadores que jugaron contra el Betis y a partir de ahí poner el mejor once. Los jugadores que jugaron y no estén cansados no tendrán problema. Si hay alguno que no se haya recuperado, descansará. Si hacemos una rotación es porque el jugador pueda tener algún problema», decía ayer Ancelotti. El fin de semana espera el Villarreal y después, enseguida el Alavés, un artido que tiene pinta de desangelado. No está la plantilla blanca para hacer esfuerzos. Aunque tampoco, con tantos lesionados, tiene mucho donde elegir el técnico italiano. «Esta temporada, con todas las bajas que estamos teniendo, el equipo no ha bajado de la línea ganadora. Se está demostrando que entre quien entre el equipo sigue igual y eso habla muy bien de cada jugador», decía Lucas Vázquez, titular por la lesión de Dani Carvajal.

Otra cosa es que en el Real Madrid alguien pueda tomarse un encuentro como un trámite, por eso siempre se van marcando metas. Si el equipo blanco gana en Alemania, sumará por tercera vez en la fase grupos el pleno de victorias, algo que hasta ahora solo ha conseguido el Bayern. Es el último partido de la fase grupos de la historia, porque el curso que viene cambia la competición, después llegará el nuevo formato de dos grupos ideados por la UEFA o quién sabe si la Superliga. El Real Madrid, coleccionista de récords en la competición, sea el formato que sea, quiere también acabar con esa marca la Champions. «No hay nada más bonito que un partido de Champions con el Real Madrid. Es nuestra motivación querer ganar siempre y defender este escudo en esta competición que tanto nos ha dado. Esto es lo que hace que el partido de mañana sea importante para todos los jugadores del Madrid», decía Lucas Vázquez, que se ha encontrado con una titularidad que no esperaba.

Y también es una cuestión de dinero. Por cada victoria en la UEFA Champions League se pagan un total de 2,8 millones de euros en la fase de grupos. Solo el Manchester City y el conjunto blanco tienen todavía a tiro hacer el pleno en esta primera fase. Ya por estar jugándola se lleva 15 millones de euros, mientras que el pase a los octavos, ya conseguido por el grupo de Ancelotti, ha llevado a las arcas de la entidad del Santiago Bernabéu unos 9,6 millones de euros.