Union Berlin - Real Madrid (2-3): Día de secundarios

Uno de los temas del Real Madrid esta temporada va a ser Joselu. Cuando falle o cuando, como hizo contra el Union Berlín, marque. No hay nada más goloso para el fútbol y todo lo que lo rodea que un debate de posiciones polarizadas y Joselu, en el Real Madrid, da para eso. Los que consideran que no es válido para el equipo blanco remarcan sus tiros fuera, sus remates poco ortopédicas o suman sus ocasiones falladas; lo que le consideran un fichaje que refuezar la plantilla tienen, desde hoy, un ejemplo para sacar y, más o menos, ganar el debate.

Joelu remontó el partido que al final gano Ceballos contra el Union Berlin con su especialidad: el rematea de cabeza. Decía Valdano que es un cabeceador de época y aunque puede que el genial escritor (porque ya es más escritor que otra cosa) se pasase de hipérboles, no hay duda que en cuanto a remates de cabeza pocos pueden dar una lección a Joselu. El primero fue saltando por encima del defensa tras un buen centro de Rodrygo y el segundo fue tirándose a bajo, en plancha, mucho más estético, tras un pase de Fran García. Hacen buena pareja ambos futbolistas, un recurso para el Madrid los días que no encuentra otra cosa.

El encuentro en Alemania fue uno de esos días. Pese a las palabras de Ancelotti, pese a que había dinero en juego, el encuentro le sobraba al Real Madrid, que deportivamente no le iba nada de nada. Y eso se notó en el ritmo, aunque no mucho en las rotaciones de Ancelotti.

El entrenador italiano tiene muy claro que el camino hacia el éxito pasa por respetar las jerarquías del vestuario, pues en cualquier momento un jugador puede ser útil. El ejemplo, más que Joselu, es Ceballos. Ha estado lesionado y está medio volviendo, pero es bastante consciente de que cuando los del centro del campo estén sanos, no va a tener mucho hueco. Sin embargo, la temporada es muy larga y Ancelotti le va a necesitar. Como está pasando estos días y como sucedió en Berlín. Dani Ceballos jugó gran parte del partido con las características de siempre: mucha movilidad, aunque puede que no siempre efectiva. Poco se puede decir del desgaste que hace Ceballos en cada encuentro. Pero esta vez tuvo premio: suyo fue el remate con el que el Madrid rompió un partido que el Union Berlín había igualado tras los dos tantos de Joselu.

El equipo alemán tenía que ganar para seguir en Europa y jugó como si no lo necesitar. Aunque era mentira. Quería que todos pensásemos que no lo necesitaba. Salió con cinco defensas y dio el balón y el campo al Real Madrid. No lo quería para nada. Sin embargo, tuvo la primera oportunidad del partido que paró fenomenalmente Kepa (y cada parada de un portero del Real Madrid es una pregunta a Ancelotti sobre quién es el titular). No paró la del final del primer tiempo.

Fue extraño: el Madrid había dominado de manera abusiva, había fallado Modric un penalti y se iba al descanso con un gol en contra y con la duda de si Alaba merece ser uno de los dos centrales titulares del equipo blanco. El austriaco da cosas en la salida de balón y ofensivamente, pero también resta porque le falta jugar con más concentración o con más solidez en una posición en la que no se puede dudar.

En la segunda mitad, ya con Kroosy junto Modric y con alguna aparición más de Rodrygo, remontó el Madrid. No le iba nada, pero es un club que tiene una repelús a la derrota admirable. La misma que Bellingham, que tiene el mismo carácter que la historia del Madrid. Joselu hizo los dos goles y de repente, el Union Berlin llegó otra vez y marcó. El Madrid, que era muy fiable atrás, se olvidó de sus labores defensivas. No fue grave. Si es Champions, gana el Madrid.