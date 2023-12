Djokovic no se calla sobre lo que no aguanta de la forma de ser de Rafa Nadal

Novak Djokovic cierra el año como el número uno del mundo y como el único del Big Three en forma. Federer se retiró y Nadal regresa el año que viene. La salud de hierro de Djokovic y su talento sin incomparables. Lo ha reconocido Kyrgios, que se está recuperando de una lesión. "Me encantaría ser como un Novak o alguien que siempre esté casi sano, pero esto lleva meses de fuerza, consistencia y diligencia", contaba.

Además, es que la ambición de Djokovic no tiene techo: "Creo que ahora mismo mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí". Uno de esos jóvenes, el principal es Alcaraz: "Carlos Alcaraz es el jugador más completo que he visto en mucho tiempo, perder en Wimbledon me cabreó tanto que luego tuve que ganarlo todo en América (risas). Esta rivalidad es una gran oportunidad para esforzarme más que nunca", contaba el tenista serbio en una larga entrevista.

Más que el físico su secreto es la cabeza: "No es un don con el que haya nacido, es algo que se trabaja. Yo la vengo trabajando durante años, hay diferentes técnicas, como la respiración consciente, esta es una parte fundamental. Especialmente, en momentos en los que estoy bajo presión. Hay momentos en los que puede parecer que estoy tranquilo y centrado, pero quizá se está gestando una tormenta dentro de mí", continuaba. "La mayor batalla siempre está dentro de uno, donde tenemos nuestras dudas y miedos. Lo siento en cada partido, es imposible pensar siempre en positivo o ser optimista todo el tiempo”.

Su rivalidad con Nadal volverá en 2024 si el español vuelve en su nivel. Djokovic ha reconocido lo que más le ha cabreado de Nadal: "Recuerdo jugar con él en Roland Garros, nuestras taquillas estaban una al lado de la otra, muy cerca. Intentamos darnos espacio, pero el vestuario no es tan grande. Ya sabes cómo Nadal realiza esos saltos antes de salir a la cancha, incluso en el vestuario hace sprints junto a sus rivales. Podía hasta escuchar qué música estaba escuchando en sus auriculares, todo eso me molesta", reconocía en la entrevista.

Además habló de su episodio en Australia y las vacunas: " La gente trató de retratarme como un anti-vacunas, pero no lo soy, tampoco soy pro-vacunas. Simplemente, estoy a favor de la libertad de elección”, decía