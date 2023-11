La discrepancia entre Laporta y Xavi

Las aguas están algo revueltas antes del decisivo partido de la Champions que el Barcelona juega contra el Oporto. Lo tiene todo de cara el equipo español, que juega en casa y ha recuperado a lesionados (aunque a Gavi se unió como baja Ter Stegen por sus problemas de espalda), pero el problema es el juego que ha desplegado en el último mes y la deficiente actuación de los últimos años en la Champions (eliminado en la fase de grupos las dos últimas temporadas, sin ir más lejos) llevan a una situación de intranquilidad en el ya famoso entorno.

El partido del pasado sábado en Vallecas contra el Rayo no ayudó a mejorar las sensaciones porque el Barça empató y otra vez comenzó perdiendo. Además, según informa Catalunya Ràdio, hubo malestar en el palco por la alineación de Xavi, que no gustó ni a Joan Laporta ni al director deportivo, Deco. El presidente, informan, esperaba dar un golpe en la mesa en un campo en que se le ha resistido a los azulgrana las últimas temporadas, por eso pensaba que iba a ver a los habituales titulares, pero el entrenador apostó por un once con rotaciones, condicionado por los partidos internacionales. Se quedaron en el banquillo futbolistas como Araujo y Raphinha, que venían de viajes largos por los partidos en Suramérica. También Gündogan (había participado en los dos encuentros con Alemania) tuvo que esperar a la segunda parte para salir y Koundé ni lo hizo.

Dos semanas decisivas

Los siguientes partidos del Barcelona son decisivos. El más inmediato es del Oporto, y clasificarse para los octavos de Champions sería un alivio en todos los sentidos, el deportivo y el económico, pero después vendrán dos rivales directos en LaLiga, ambos en casa: el Atlético de Madrid y el Girona. Xavi insistió hasta en cuatro o cinco ocasiones en la rueda de prensa previa al duelo con los portugueses que se sentía respaldado tanto por el presidente como por Deco, su staff y los jugadores. Laporta también ratificó al técnico: “Estamos totalmente al lado de nuestro entrenador”, dijo. Una foto con Márquez, el preparador del filial y posible sustituto de Xavi en caso de que el equipo de hunda, ha tenido diversas interpretaciones, como si fuera un mensaje al entrenador del primer equipo. “Es una señal de que estamos unidos. Una señal de que el presidente baja siempre al vestuario, si quieres te mando las fotos que se ha tomado en cada partido con nosotros. Aquí no creo que haya ninguna interpretación”, respondió Xavi a la pregunta.