Barcelona - Oporto: el centro del campo que Xavi puede unir por fin y la baja definitiva para un partido vital

Se acaba noviembre, solo es el primer tercio de la temporada, y el Barcelona ha llegado ya a uno de esos partidos en los que se habla de que es "una final". El panorama del equipo azulgrana en la Champions es bueno, pero puede tornarse en dramático con la visita del Oporto (hoy a las 21:00 horas, Movistar Liga de Campeones). La situación es la siguiente: si gana, el Barça está en octavos, ronda de la que se ha quedado fuera las dos últimas temporadas, el mínimo que se le exige, y más con el grupo que ha tenido este curso; además sería como primero. Si empata prácticamente lo tiene hecho, teniendo en cuenta que queda un Oporto-Shakhtar en la última jornada y los dos no podrán sumar tres puntos. Si pierde, no se queda sin opciones, pero podría darse un diabólico triple empate a doce puntos en el grupo y habría que empezar a contar goles. Si cae por dos tantos de diferencia se le complicaría mucho. Pese a todo, son muchas las posibilidades de clasificación, pero las alarmas saltan por el mal juego del equipo. Una derrota en un día tan señalado haría que la palabra "crisis" sobrevolara por la Ciudad Condal.

Más resultados que juego en Champions

En la Champions, por ejemplo, solo ha tenido un partido feliz contra el Amberes y una hora contra el Shakhtar en Montjuïc, pero no remató y acabó sufriendo para el 2-1 final. En Oporto fue superado en el juego casi de principio a fin, pero resistió con un buen ejercicio defensivo y se llevó el triunfo por 0-1. En Hamburgo contra el Shakhtar fue superado en el juego y en el marcador (1-0) y no mejoraron las sensaciones después en Liga contra el Alavés, pese a la victoria (2-1) ni el resultado contra el Rayo (1-1). De ahí que se llegue a lo de hoy. "En Vallecas estuvimos mejor", opinaba ayer Cancelo. La reacción de la segunda parte no fue suficiente para remontar. "Tenemos un equipo muy joven con mucha calidad y la experiencia la dará el paso de los años. Hemos recuperado a jugadores como De Jong, que nos da mucho. Debemos ir todos juntos para mejorar", aseguró el defensa portugués.

De Jong, Pedri y Gündogan juntos

Xavi podrá reunir ante el Oporto a todos los futbolistas de talento que tiene en el centro del campo, menos Gavi, claro, que ya ha sido operado con éxito de la rotura del cruzado y ahora le espera la dura recuperación de ocho o nueve meses como mínimo. En Vallecas los partidos internacionales condicionaron la alineación y hubo rotaciones. De Jong, que reaparecía, Gündogan y Pedri sólo estuvieron juntos 20 minutos y el equipo mejoró notablemente, también en un momento en el que buscaba el empate y metió al Rayo atrás. Esta noche estarán juntos desde el comienzo para intentar dominar a través de la pelota y sobrevivir a la presión alta de su rival portugués, que tanto daño le hizo en Do Dragao provocando numerosas pérdidas. Por culpa de las lesiones, el trío sólo ha estado junto en dos partidos, aparte del rato contra el Rayo: contra el Getafe en la primera jornada de Liga (0-0) y contra el Villarreal (triunfo por 3-4), con el neerlandés, eso sí, fuera de posición. Aparte de la baja de Gavi, Xavi lamenta la de Ter Stegen, el alemán se probó hoy mismo, día del partido, y sigue con problemas de espalda, por lo que repetirá Iñaki Peña.

El futuro de Xavi

Los problemas en el juego del Barcelona hacen que el técnico tenga que reafirmarse constantemente. En la última conferencia de prensa lo hizo en cinco o seis ocasiones. "Estoy positivo, más que nunca, soy el que lidera el proyecto y tengo fe en los jugadores y en el trabajo", afirmó. "Me siento respaldado en todos los sentidos, hablo con el presidente, con Deco, creen en el proyecto, noto una confianza total, de ellos, del staff y de los jugadores", insistió el técnico, que escuchó palabras de confianza de Joan Laporta, aunque ya se sabe que el mundo del fútbol las palabras se las lleva el viento con dos malos resultados. "El plan está bien", dijo De Jong tras el encuentro de Vallecas, para reiterar que los futbolistas creen en la idea del entrenador.

¿Falta de gol?

"Tengo confianza porque estos jugadores ya han jugado muy bien en partidos como los del Sevilla, Athletic y Betis en casa; y Villarreal fuera", defendió Xavi, que considera que su equipo es el que más genera en ataque. "No sé si de Europa, pero de España sí", piensa. En LaLiga ha metido menos goles (27), que Atlético de Madrid (30, con un partido menos), Real Madrid (31) y Girona (32), aunque solo remata menos que el equipo de Carlo Ancelotti. En la Champions han marcado más goles Manchester City y Atlético (12 cada uno); Bayern Múnich (11); Oporto, Arsenal, Real Madrid, Leipzig y Manchester United (9 cada uno de ellos). Los de Xavi suman ocho. En los remates a puerta es donde se ve que el equipo más ofensivo es el City de Guardiola, con 108. El Barça es sexto con 66.

En busca del mejor Joao Félix

El bajón de Joao Félix en ese sentido es importante. Su irrupción en el Barcelona fue fulminante con los duelos contra el Betis y el Amberes: marcó un gol a los andaluces y dos a los belgas. No ha vuelto a hacerlo, y han pasado 12 encuentros. "Entrena muy bien, tiene una gran actitud, también en los partidos, pero a veces no llega el gol o la asistencia para coger confianza. Si lo hace mañana [por hoy] ya es el mejor del mundo, el fútbol es así", explicó Cancelo. En lo táctico, la presencia de Joao Félix en el once es la única duda de Xavi, que podría recurrir también a un medio más puro como Fermín y Oriol Romeu.