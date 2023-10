Así es Sara Duque, la profesora de español de Endrick que sube los grados en Instagram

Aunque Endrick sigue comprometido con el Palmeiras, club que lo formó y vio transformarse en futbolista profesional, está todo cerrado para su llegada al Real Madrid, que desembolsó una suma cerca a los 60 millones de euros (contemplando la cifra inicial, los objetivos y bonus por cumplir) para quedarse con sus servicios a partir del año que viene. El “nuevo Pelé”, tal como lo llaman algunos, ya se prepara para su llegada al fútbol español de la mano de la profesora políglota Sara Duque, conocida como la "entrenadora lnguística" de futbolistas y entrenadores de élite.

“Trabajar con Sara ha sido fundamental en mi desarrollo como jugador. Sara me ha guiado para comprender los desafíos que enfrentaré al mudarme a una nueva liga, tanto dentro como fuera del campo”, contó sobre su experiencia con la políglota portuguesa. Además, el chico de apenas 17 años añadió: “No solo me ha ayudado a mejorar mis habilidades en español y en inglés, sino también a comprender las diferencias culturales que encontraré en Europa. Esto me da una ventaja para adaptarme rápidamente al nuevo idioma, estilo de vida y ambiente futbolístico”.

Sara Duque no es la primera vez que ayuda a futbolistas sudamericanos en llegar a Europa. También trabajó con Julián Álvarez, con buenos resultados y es una profesora muy popular en Inglaterra hasta el punto de que medios británicos afirmaron que la wags de la Premier tienen una nueva amenaza y ya han advertido a sus parejas que se abstengan de dar clases de idiomas con la profesora de los futbolistas Sara Duque. Y no es para menos a tenor de sus imágenes en redes sociales.

La joven portuguesa cuenta con 200.000 seguidores en Instagram y sus post cosechan miles de likes. Pero su eficacia como "teacher" es lo que le ha llevado a hacerse famosa en la Premier League y aponer en alerta a las novias y mujeres de la estrella de la liga inglesa.

Se presenta como “coach de idiomas para futbolistas de clase mundial” y asegura que su trabajo, “ayuda a los jugadores a comunicarse con confianza”. Imparte su método a futbolistas del Manchester City y el ganador de la Copa del Mundo, Julián Álvarez, es uno de sus estudiantes más brillantes.

“Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma, ¡el talento de mi estudiante no tiene límites!” se puede leer en una publicación con Álvarez.

Otro de sus alumnos aventajados es Richarlison de quien también ha hablado en su perfil de Instagram: "De marcar el gol maravilloso de la Copa del Mundo a mejorar sus habilidades de comunicación, estoy emocionado de empezar a trabajar con Richarlison Como persona ambiciosa, me encanta trabajar con jugadores ambiciosos que comparten el mismo impulso, y Richarlison no es la excepción. A pesar de enfrentarse a barreras lingüísticas, Richarlison ha seguido avanzando y explorando diferentes metodologías para encontrar el enfoque que mejor le funcione. Y con mi programa de lenguaje a medida, estoy seguro de que pronto estará arrasando en las entrevistas y comunicándose con confianza. Estamos juntos", afirmaba.

Además de entrenadora lingüística, Duque es abogada especializada en deportes, aunque hace unos años decidió abandonar esa carrera para dedicarse exclusivamente a entrenar en el uso del idioma a futbolistas de diversos países del mundo. Y para ello, la joven tiene una cualidad inmejorable. Es que ella es políglota. Habla de manera fluida seis idiomas: portugués, español, inglés, francés, italiano y alemán.

También realizó un master en psicología del deporte y coaching mental en Madrid, y luego obtuvo una Certificación de mental Game Coach en Estados Unidos. Sara también ofrece conferencias en diferentes clubes en las que aborda los desafíos que implica para un futbolista el mudarse de país sin conocer el idioma original.

Pero, al margen de su cualificación y su infalible método basado en la memoria la joven lusa llama especialmente la atención por su espectacular físico, y es que además de ser la profesora favorita de los futbolistas es una auténtica influencer.

Sus posados en biquini y mostrando diferentes modelos no pasan desapercibido y cuentan por miles de "likes"