Enfado monumental por el precio de las entradas del Deportiva Minera-Real Madrid de Copa: "¡Ladrones!"

La Unión Deportiva Barbastro y el Club Deportiva Minera fueron los dos grandes afortunados del sorteo de Copa del Rey. Ambos clubes militan en la Segunda RFEF y se enfrentarán a los gigantes españoles: Barça y Real Madrid.

El conjunto del Llano del Beal, clasificado para los dieciseisavos de final, hacía historia eliminando al Alavés en la tanda de penaltis de la anterior ronda y ahora no quiere desaprovechar la oportunidad de medirse a los blancos para llevarse un buen pellizco.

La Deportiva Minera ha confirmado, a través de sus redes sociales, el precio de las entradas para el partido contra el Real Madrid de Copa del Rey, que se disputará en el Cartagonova el lunes 6 de enero, Día de Reyes. y las reacciones no se han hecho esperar. Los aficionados locales no han dudado en cargar contra el club por el coste descomunal y la tormenta en redes sociales está servida.

¡80 euros la más barata!

Tocará rascarse el bolsillo y mucho. La entrada más barata, para los fondos, costará 80 euros.El precio en el lateral será de 100 euros. Y las localidades más caras serán para la tribuna: 150 euros. Los abonados de la Deportiva Minera tendrán un descuento de 30 euros. Además tendrán preferencia en la compra, pudiendo adquirir hasta diez, aunque el descuento de 30 euros solo será válido para las dos primeras. La venta para ellos se abrirá el próximo lunes en taquilla -de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.30- y se alargará hasta el martes.

Los niños y los entrenadores de las bases del club podrán adquirir una entrada a 40 euros en el fondo.

Indignación total

Horas después de hacerse oficial, la polémica no cesa. "Todo mi apoyo para los socios de la Dep. Minera. El maltrato es evidente al casi equipararos a cualquier oportunista o seguidor del equipo rival. Seguro que los jugadores saben quiénes sois los que os partís el lomo cada domingo en partidos nada mediáticos. Mucho ánimo", "Nos estamos cargando el futbol con gilipolleces como esta, equipos como el vuestro no merecen otra cosa que la desaparición. Entiendo las necesidades que puede que tengan clubes así para cubrir presupuestos y demás, ¿pero colar estos precios? Esto no es hacer caja, es un ATRACO", "Esto es criminal. Sois unos ladrones" o "50 euros la más barata para los abonados? Tremenda falta de respeto para los que están apoyando al club día tras día" son algunos de los indignados comentarios que inundan Twitter.