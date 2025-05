¿De entrenar a Jenni Hermoso al Real Madrid?: así es Mila Martínez, candidata a sustituir a Toril

El entrenador español Alberto Toril, de 51 años, ha finalizado su etapa como entrenador del Real Madrid Femenino, pese a tener contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026, según confirmó ayer el propio club merengue en un comunicado oficial. Así, el Real Madrid le agradeció "su profesionalidad, su compromiso y su trabajo" al frente del primer equipo femenino en las últimas cuatro campañas, habiéndolo dirigido en 158 partidos y habiendo logrado 112 victorias. "Ha clasificado al equipo en las cuatro temporadas para disputar la Women's Champions League, competición en la que ha llegado hasta los cuartos de final en dos ocasiones", concluye la nota de prensa.

Una firme candidata

Tras su marcha, quien dirigirá el Real Madrid femenino sigue siendo una incógnita pero hay un nombre que suena con fuerza para el banquillo merengue. Se trata de la entrenadora española Milagros Martínez, de 40 años, que está sin equipo desde que rompiera contrato con el Tigres mexicano de mutuo acuerdo en diciembre de 2024. "Agradecemos a ‘Mila’ todo el esfuerzo y empeño para encabezar el proyecto de las Amazonas, llevarlas a ganar su sexto título de Liga y conseguir dos Campeón de Campeonas además de dejar al Club clasificado al Final Four de la Concacaf W", afirmó el club en un comunicado.

Y es que el éxito de las Tigres tiene el sello de la conquense Mila Martínez, una mujer que esconde una curiosa historia desconocida para muchos y que "Migrantes del balón" recopila en un vídeo en TiKToK.

Mila es natural de Fuentelespino de Haro, provincia de Cuenca y saltó a Tigres desde FC Juárez Femenil, equipo al que logró meter por primera vez en su historia la Liguilla de la Liga MX Femenil. La española ya había sido una pionera el futbol mundial tras ser contratada por el Suzuka de la liga japonesa masculina.

Una pionera del fútbol mundial

Antes de su etapa en Japón, trabajó por 12 años en el equipo femenino Fundación Albacete, pasando por distintas etapas, entre las que dirigió por cuatro años al primer equipo llevándolas, incluso, al ascenso a la Primera División en el 2014. Equipo en el que también fue jugadora. Después de media vida ligada a ‘su’ Fundación Albacete –como jugadora al comienzo, después como entrenadora en segunda y en primera división, y al final como responsable de la academia–, saber que no contaban con ella le dolió y mucho. Pensó en dejarlo todo pero un día el teléfono sonó: llamaban de Japón y para un equipo masculino. "Aquí va a haber drama", pensó -según declaró en una entrevista en la web la FIFA-. Pero lejos de eso, fue el comienzo de una exitosa trayectoria.

En 2023 logró el balón de oro a la mejor entrenadora mexicana como estratega del Juárez.

Según los que la conocen, Mila es entusiasta y brillante, sabe como hacer piña pero también como dirigir con "mano de hierro" un vestuario para sacar lo mejor de su equipo.

Una personalidad que ya demostró con sus declaraciones tras conocerse el fichaje de la madrileña. Hermoso desató la locura en la presentación con su nuevo equipo, minutos antes del debut de las felinas en el torneo Clausura 2024.

Si embargo, la entrenadora fue contundente sobre el papel de Jenni: "No es una estrella sino como una componente más del equipo". Y fue más allá al dejar muy claro que Tigres, el actual dominador de la liga femenina del fútbol mexicano, no jugará para la campeona del mundo. «Tigres no va a jugar para Jenni porque la institución está por encima de cualquier jugadora. La idea es que ella nos ayude a ser mejores», sentenció.

Ha roto barreras, es todo un referente en México y ahora podría tener la oportunidad de demostrar su valía en casa.

Otro de los nombres que figuran en las quinielas es el de José Luis Sánchez Vera, quien recientemente dejó de ser entrenador de la Real Sociedad. Tuvo un papel fundamental en el Atlético de Madrid Femenino, equipo con el que conquistó una Liga en 2019.