La escandalosa revelación sobre la novia de Jude Bellingham: ¡Una estafa!

Jude Bellingham ha sido noticia en los últimos días por las extrañas manchas en su rostro que pudieron apreciarse en las imágenes tomadas después de la victoria de su selección contra la de Serbia pero ahora un nuevo escándalo salpica a la estrella de Inglaterra.

El pasado mes de abril, los diarios británicos soltaban la bomba. El volante Jude Bellingham, una de las figuras del Real Madrid y revelación de la temporada no solo disfrutaría de su éxito sobre el césped sino que también triunfaría en el amor. Según informaban "The Sun" y 'Daily Mail', Jude Bellingham mantendría, desde hace algunos meses, un romance secreto con la modelo holandesa Laura Celia Valk. que ocupa el puesto 145 entre las 500 mujeres más atractivas de Holanda.

Laura Celia , de 25 años, ha figurado en la “prestigiosa” lista FHM500 de las chicas más bellas de Holanda durante los últimos cuatro años. Ella asegura que se siente honrada de formar parte de esta lista. Laura, que The Sun reveló era la nueva novia del centrocampista del Real Madrid , apareció por primera vez en la versión holandesa de la revista en 2020, cuando ocupaba el puesto 84.

En su entrevista, dijo que le gustaba estar soltera y reveló que su chico ideal sería alguien con "humor" y "ambicioso". La modelo e influencer de PrettyLittleThing , que también ha trabajado como presentadora de televisión, afirma que le gusta correr, el tenis y el fitness, aunque no menciona el fútbol .

Las fuentes aseguraban entonces que la modelo estaba muy enamorada e incluso compartía casa en Madrid con el futbolista. De hecho, presenció en directo en el Santiago Bernabéu cómo Jude ayudó al Real Madrid a ganar 2-0 al Athletic de Bilbao el pasado 31 de marzo.

¡Un montaje!

Sin embargo, ahora, la prensa inglesa asegura tener pruebas de que se trata de un montaje y que tal relación ni siquiera existe.

Su ausencia muy comentada cuando Jude Bellingham anotó el gol de la victoria en el primer partido de la Eurocopa de Inglaterra contra Serbia el domingo. Mientras las WAG se reunían para apoyar a sus parejas, la belleza holandesa Laura Celia Valk estaba, según su cuenta de Instagram, disfrutando de un glamuroso viaje a París, a unas 280 millas del partido en Gelsenkirchen, Alemania.

De hecho antes del Inglaterra-Dinamarca, la joven permanecía en la ciudad del amor y ahora Daily Mail asegura haber descubierto el motivo de su ausencia en la Eurocopa. El citado diario asegura que puede revelar el misterio que rodea su 'romance', porque en realidad la relación no existe. Todo sería fruto de un truco publicitario orquestado por un ejecutivo oportunista de la empresa de ropa Pretty Little Thing, con sede en Manchester, donde Valk es modelo.

Se cree que la empresa filtró a un periódico que Valk, de 25 años, estaba "completamente enamorada" y había pasado un tiempo en su casa de la ciudad española donde juega en el Real Madrid. Sin embrago, dos meses después de esta filtración, la pareja todavía no ha sido vista junta y hay afirmaciones de que Bellingham todavía mantiene su perfil en la aplicación exclusiva de citas Raya.

Una fuente cercana a Pretty Little Thing afirmó que cuando los jefes se enteraron de que ella conocía a Jude, un empleado de la empresa se puso en contacto con el periódico. "Era uno de esos rumores que crecieron y no parece haber mucho detrás. Pero lo que quedó evidente a partir de la filtración es que Pretty Little Thing recibió mucha publicidad. La historia de que Laura y Jude estaban saliendo corrió por todas partes, y cada vez que se repetía la historia, PLT recibía una mención. Es bastante inteligente, de verdad", afirma un miembro de la citada agencia.

Valk comparte regularmente fotografías en bikini y lencería con sus 370.000 seguidores de Instagram. Además de modelar, es propietaria de una agencia de consultoría de redes sociales y estudió negocios creativos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam.