Así funciona la app de citas para ricos y famosos a la que se ha unido Jude Bellingham

La nueva estrella del Real Madrid Jude Bellingham ha sido cazado en la aplicación de citas para ricos y famosos lo que ha disparado los rumores de que sigue siendo un soltero de oro y que Asantewa Chitty no formará parte de su nueva aventura en España.

Ha sido un verano de cambios para Jude Bellingham, quien tras fichar por el Real Madrid procedente del Borussia Dortmund parece estar buscando una nueva mujer en su vida y por ello ha decido unirse a Raya, la aplicación de citas más exclusiva del mundo.

Según afirman en Inglaterra tras la firma de su fichaje por 103 millones de euros con el club blanco, el futbolista se separó de la supuesta novia Asantewa Chitty, una modelo de Instagram. La joven pareja comenzó a salir en el año 2022 y su relación parecía ir viento en popa. De hecho en Inglaterra se publicó que había viajado a Qatar para verlo en el Mundial pero la joven modelo ya es pasado.

@santchitty braid and gunna szn ♬ fukumean

También ha sido vinculado con la estrella estadounidense de TikTok Azra Mian. Sin embargo, Bellingham, quien recientemente cumplió 20 años, publicó fotos en la aplicación de celebridades Raya, la app de citas más exclusiva del mundo. El perfil del centrocampista decía que estaba "visitando Londres desde Madrid" y los rumores sobre su soltería se dispararon. De hecho, una fuente declaró a The Sun que "Jude está centrado en el fútbol, ​​ese es su enfoque principal, pero le encantaría conocer a alguien especial".

Otras estrellas deportivas de alto perfil también se ha unido a Raya como el fichaje del Manchester United Mason Mount, el siete veces campeón mundial de F1 Lewis Hamilton o la estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles.

Lewis Hamilton en "Raya" Instagram

La aplicación también es frecuentada por estrellas del cine, la televisión y la música, como Demi Lovato, Channing Tatum, Zac Efron y Niall Horan. Raya se lanzó inicialmente como una aplicación de citas en 2015, pero agregó funciones adicionales para permitir que los A-listers promocionen su trabajo y se conecten entre sí.

¿Qué es y como funciona Raya?

Tinder, Bumble o Meetic y Grindr son algunas de las aplicaciones más conocidas y utilizadas a nivel mundial por los usuarios para establecer nuevos vínculos y darle una nueva oportunidad al amor. Los famosos y millonarios también utilizan este tipo de 'apps' para ligar pero de una forma más discreta y menos conocida. Raya es la que más suscriptores ha ganado durante el año 2021. Grandes rostros conocidos como Sharon Stone, Ben Affleck, o Cara Delevigne la han utilizado. Incluso, Risto Mejide reveló haber comenzado a utilizarla tras finalizar su relación con Laura Escanes.

El CEO de la empresa explicó en un reportaje de The New York Times que no le interesan aquellas personas que solo saben subir fotos de sus deportivos y mansiones. Buscan algo más. Valoran el estilo y el buen gusto.

La plataforma garantiza exclusividad e intimidad. Por este motivo solo acepta el 8% de peticiones de acceso. Se trata de una aplicación desarrollada en 2015 por Daniel Gendelman, un joven californiano, que quiso crear un espacio exclusivo donde sus «miembros pueden obtener acceso a personas y oportunidades excitantes alrededor del mundo», según se explica en la propia web del sitio.

¿Cómo están tan seguros de que solo funciona para famosos? La aplicación cuenta con un comité anónimo que se encarga de revisar y aprobar cada una de las solicitudes de registro que llegan en la app. La aprobación depende de la popularidad del aspirante, pero, el hecho de que seas famoso no significa que el proceso sea rápido. Muchos usuarios han tenido que esperar meses en lista de espera para poder empezar a usar la plataforma.

El precio de esta app es de 16,99 euros mensuales aunque también está la versión Raya+ que sube hasta los 44,99 euros por mes. 299,99 euros si lo contratas anualmente.