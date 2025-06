España - Francia, una rivalidad a través de los años

El gol de Platini a Arconada que dio a Francia la Eurocopa que organizaba en 1984 marcó a una generación. Eran tiempos en los que España no estaba acostumbrada a competir en el fútbol internacional. Venia del fracaso en el Mundial 82 y de no superar la primera fase en el Mundial de Argentina 78 y en la Eurocopa de Italia dos años después, pero la Roja, a la que nadie llamaba así todavía comenzaba ya a frecuentar los grandes torneos. Desde ese Mundial 78 sólo faltó a la Eurocopa de 1992, de la que la apartó la Francia de Platini, otra vez, pero entonces como seleccionador, y de Papin. La francesa fue la primera selección que derrotó a España en Sevilla.

La Eurocopa volvió cruzar a España y a Francia en el año 2000. De nuevo España se quedó fuera y de nuevo Francia fue la campeona, después de derrotar a Italia en la final. En el Mundial de Alemania 2006, la misma historia, aunque esta vez los franceses cayeron en la final contra Italia.

Las dos selecciones volvieron a encontrarse en la Liga de Naciones 2021, en la final. Era la segunda edición del torneo y España volvió a caer. Francia marcó el gol decisivo después de un toque involuntario de Eric García hacia atrás que hizo cambiar la norma del fuera de juego.

Pero la historia cambió el verano pasado en Alemania, en las semifinales de la Eurocopa, donde los goles de Lamine Yamal y de Dani Olmo que dieron la vuelta al que había marcado Kolo Muani.

"A ustedes les encanta hablar de revancha, pero yo no hablo de revancha, esto es una semifinal y tenemos la posibilidad de meternos en la final. No quiero pensar en el partido del año pasado ni nada, aunque España sí nos dominó el año pasado. No voy a negar que fueron superiores a nosotros en algunos aspectos el año pasado pero creo que fue un partido reñido, disputado y creo que vamos a estar en otro estado mental y puede haber jugadores diferentes en uno y otro equipo, así que ya veremos", reflexiona Didier Deschamps, el seleccionador francés.

Francia tiene varias ausencias en defensa. Saliba, Upamecano y Koundé, habituales titulares, no están contra España, pero De la Fuente no cree que sea una ventaja. "Tiene una relación de futbolistas espectacular y tiene para hacer tres o cuatro defensas y tres o cuatro alineaciones titulares. Nosotros también tenemos bajas pero tenemos la posibilidad de seleccionar a otros muy buenos jugadores. No creo que nadie esté en el derecho de echar de menos a otros buenos futbolistas porque los hay que han hecho méritos y se han ganado una oportunidad", reflexiona Luis de la Fuente.

"Somos una selección que tenemos 26 jugadores, Francia 25, para poder suplir cualquier de esa circunstancias, para no echar de menos a los que no están. No es el momento de pensar quién ha podido estar y quién no. Estoy contento y feliz con los que están", añade el seleccionador español.