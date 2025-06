Grimaldo: "Xabi Alonso hizo mejor a cada jugador del Leverkusen"

A Alejandro Grimaldo (Valencia, 1995) le han bastado diez partidos con la selección para ser campeón de Europa y para alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones. Ha trabajado para eso desde niño, pero coincidir con Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen le ha cambiado la vida. "Resiliencia", dice uno de los muchos tatuajes que luce. Y Grimaldo se la aplica.

¿Cómo de importante ha sido Xabi Alonso en su carrera?

Ha sido muy importante, he aprendido mucho de él, es un entrenador muy especial y yo estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido de él, por todo lo que me ha ayudado tanto dentro como fuera del campo y ahora espero que le vaya todo muy bien.

Con él ha tenido sus mejores números de goles, de asistencias, de todo.

Soy un jugador que siempre he aportado goles y asistencias, pero es verdad que Xabi creó un equipo, una estructura, que hizo a cada jugador mejor, hizo brillar un poquito más a cada uno de nosotros y eso también es mérito de él, está claro.

¿Cómo es Xabi como entrenador?

Es un entrenador muy cercano, siempre está encima de ti, con exigencia, pero siempre está pendiente de cómo estás también. Anímicamente, si estás centrado o no, quiere que estés siempre en las mejores condiciones y luego a la hora de entrenar quiere aprovechar el entrenamiento, es un entrenador que te aprieta y que quiere que en el entrenamiento vayas siempre al cien por cien. Le da mucha importancia a los entrenamientos.

¿Le ve preparado para el Real Madrid?

Sí, hace tiempo. El primer año que estuve con él me preguntaban eso y él está preparado para todo. Para mí es un entrenador muy especial, con unas condiciones tanto técnicas como tácticas, como de gestión del vestuario muy buenas y seguro que le va a ir muy bien porque está preparadísimo.

La pelota parada ¿la ha trabajado especialmente con él o es cosa suya?

Yo llevo muchos años entrenando el balón parado, está claro que él siempre me ha dado confianza desde el primer día que llegué allí sabía que yo había entrenado mucho eso y que soy un buen lanzador tanto de córneres como de faltas y él lo que hace es darte esa confianza para que luego cuando llegue el momento tú te sientas respaldado por el entrenador, que es tu jefe. Siempre es importante tener a un entrenador que te dé esa confianza.

¿Cómo afrontan la Liga de Naciones después de que España haya ganado los dos últimos torneos que ha jugado?

Aquí siempre hay un ambiente increíble, una confianza muy grande, el seleccionador ha hecho un grupo muy bueno, todos los jugadores tienen mucha confianza y creo que eso es mérito del seleccionador, que ha creado ese grupo y hace que todo el mundo esté metido y con confianza.

¿Cómo es su relación con De la Fuente?

Es un seleccionador muy cercano, con unas ideas muy claras, que transmite su idea muy clara a los jugadores, les da confianza, les da esa libertad que hace disfrutar a todos los jugadores y creo que se está viendo una selección muy reconocible, con mucha confianza en cada jugador, con mucha libertad en todos los jugadores y hace que el fútbol fluya, que estemos ganando títulos. Creo que es el modelo a seguir y así tenemos que continuar.

Y además le dio la oportunidad de debutar. Cuando jugaba en el Benfica, a pesar de su buen rendimiento, ¿llegó a pensar que nunca jugaría en la selección?

Creo, como dice, que tuve unos años muy buenos, siempre esperé la oportunidad y nunca llegó. Al final Luis me ha dado esta oportunidad y yo siempre estoy muy agradecido por esta oportunidad que me ha dado, creo que he trabajado mucho para conseguirla y tanto gracias a él como gracias a mí hemos podido crear este equipo y yo estar dentro de él y me hace muy feliz.

¿Cómo es su relación con Cucurella?

Muy buena, hemos hablado mucho de esto durante este año y medio y sigue siendo muy buena, va a ser siempre muy buena porque nos apoyamos mucho tanto fuera como dentro del campo y nos llevamos muy bien y a pesar de que jugamos en la misma posición eso no va a enfrentarnos, no va a manchar nuestra amistad que va a ser muy buena siempre.

Haber tenido unas vivencias parecidas, haber empezado en el Barça, haber tenido que salir para buscarse la vida, ¿eso une?

Puede ser que sí, al final cuando nos juntamos aquí en la selección por primera vez no nos conocíamos de antes pero creo que la química fue muy buena, somos muy bromistas los dos, nos gusta crear buen ambiente y creo que ese fue el principal motivo por el cual nos llevamos tan bien y prácticamente estamos siempre juntos en la concentración y va a continuar así.

¿Qué le faltó o qué pasó en ese momento para que no se quedara en el Barça? Aparte de que estaba Jordi Alba.

Sí, estaba Jordi Alba en su mejor momento, son decisiones que se toman, el club en ese momento o el míster que estaba en el primer equipo contaba con otros jugadores y al final tienes que mirar afuera, tienes que buscar soluciones para tu carrera deportiva y mi solución fue ir al Benfica y muy contento por todo mi recorrido en el mundo del fútbol.

¿Es más fácil salir, aunque sea del Barça, cuando ya has tenido que salir de casa muy joven para ir a jugar allí?

Cuando te crías en una escuela tan fuerte como la del Barça aprendes mucho futbolísticamente, aprendes mucho personalmente al haber vivido tantos años fuera de casa y eso te ayuda a la hora de dar el siguiente paso a estar más preparado.

Tiene cocinero, cuida mucho la alimentación y se le ve más fino que en los primeros años del Benfica o en el Barcelona.

Sí, puede ser, la gente le da mucha importancia a la edad, pero yo no lo veo así. Se trata de cuidarse, de cómo gestionas tu cuerpo. Cuando tenía 20, 21, 22 años tenía más lesiones porque a lo mejor no estaba tan centrado, no estaba tan cien por cien pensando en mi cuerpo y hace cuatro o cinco años que vivo por y para mi cuerpo y eso hace que pueda jugar 50 o 60 partidos cada año, que me sienta joven, que siempre tenga ganas de jugar y siempre esté preparado. Lo más importante es estar cuidándote al cien por cien para estar preparado para jugar todos los partidos del año.

Aparte del cocinero, ¿tiene alguna dieta especial?

Sí, yo no como gluten, hago ayuno intermitente, no como nada procesado, nada de azúcares, arroz, pan, pasta, todo esto lo he dejado y como mucha proteína, mucha verdura, boniato, patata y luego siempre descanso lo suficiente. También soy obsesivo con el descanso, con el sueño, con el tema de la prevención, de la recuperación y todo eso hace que pueda estar disponible para el entrenador siempre y creo que eso es un plus de cara a la confianza que el entrenador tenga en ti.

Igual nos centramos desde fuera más que desde dentro, en la alimentación, en el entrenamiento y el descanso no se tiene tanto en cuenta.

Es muy importante, yo creo que van de la mano, ahora además tenemos muchas cosas para medirnos, yo por ejemplo tengo una pulsera y un anillo que me mide el sueño, creo que es importante tener el sueño regulado, estar preparado para afrontar el próximo día, el entrenamiento, el partido en las mejores condiciones y creo que tanto el sueño como la alimentación, recuperación, prevención, todo va de la mano para cuidar tu cuerpo y estar disponible.

¿Hay riesgo de que se convierta en una obsesión o lo tiene controlado?

No sé, yo sí que me lo controlo todos los días, intento siempre dormir mis ocho horas, ocho horas y media, comer siempre bien, descansar, mi prevención, mis estiramientos, mi gimnasio, no sé si es obsesión o no, pero a mí me gusta porque lo disfruto, porque me noto bien al día siguiente, me noto que puedo jugar todos los partidos, que es lo que me gusta disfrutar del fútbol y luego ya si quieres obsesionarte o no, es o cada uno verá si está o no.

De sus tatuajes que tiene varios, ¿hay alguno que tenga un significado especial?

Sí, hay muchos muy especiales, tengo la Eurocopa, tengo algunos títulos que gané el año pasado, tengo el de mi hija también que es especial para mí, tengo también este brazo hecho con el recorrido que he hecho en mi vida y en el mundo del fútbol y sí que es verdad que todos tienen un significado.