Una semifinal por el Balón de Oro

Francia pide el Balón de Oro para Dembélé con las mismas ganas que en España se pide para Lamine Yamal. El exjugador del Barcelona ha encontrado con Luis Enrique la concentración que le faltaba en sus anteriores etapas y de ser un jugador imprevisible en todos los sentidos ha pasado a ser un líder. «Dembélé siempre ha sido un fenómeno. Pero hay que ir ahondando para conseguir su mejor versión. Es un líder desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un nueve de Europa que presione de esa manera. Cuando uno presiona así siendo un líder, el resto le sigue», explicaba el entrenador español después de ganar la Liga de Campeones.

La semifinal de la Liga de Naciones se presenta de alguna manera como una eliminatoria por el Balón de Oro entre Dembélé y Lamine Yamal. «No tengo ni idea de si el partido va a ser decisivo para el Balón de Oro de Dembélé. Creo que no es lógico decir que en este partido va a ser cuando se decida. Dembélé ha tenido un año excepcional. No sé si Messi era igual de bueno que Lamine Yamal a los 17 años. No tiene nada que ver con el partido de mañana y no es el partido que vaya a decidir a quién se le da el Balón de Oro», dice el central francés Ibrahima Konaté.

«Dembélé es un jugador francés que ha tenido una temporada fenomenal. A los medios os encanta especular, pero esto no es lo que tengo que hacer aquí. A lo mejor encuentran esa respuesta en la Nations League. La gente no para de preguntarme eso, pero no voy a hablar de Lamine Yamal ni sobre quién va a ganar el Balón de Oro. Si dependiera de mí lo ganaría Ousmane Dembéle, que es un jugador francés. Con la temporada que ha jugado se lo merece y espero que así sea», asegura el seleccionador francés, Didier Deschamps.

«Ha tenido una temporada maravillosa. Ousmane causó estragos en la defensa rival en el último partido. Queremos que haga un partido similar, pero siempre se puede mejorar. Si comparamos con las últimas temporadas el listón está muy alto», añade el preparador francés.

«Si pones el nombre de Lamine para el Balón de Oro voto a Lamine igual que a Fabián y a Pedri. Además se premia a los que hayan conseguido títulos con sus clubes o con sus selecciones y tanto Lamine como Fabián o Pedri tienen todo para ser Balón de Oro», asegura Luis de la Fuente.

«No soy un jugador que mire mucho los premios individuales pero desde que ganó Rodri [el Balón de Oro] es diferente porque antes no miraban a un jugador que jugaba en el centro del campo pero los títulos con la selección juegan mucho», reconoce Pedri. Y cuando le preguntan por la posibilidad de que lo gane Lamine, se frece él mismo como ganador. «Me siento orgulloso de que en algunas conversaciones me tengan ahí y es un orgullo- Mi voto me lo guardo para cuando acabe todo», advierte.