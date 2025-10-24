España recibe a Sonia Bermúdez con una goleada

España está más cerca de defender su título en la Liga de Naciones. Liquidó la primera parte de la semifinal con cuatro goles y una sonrisa. La mejor manera de recibir a la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, que en su primer partido en el banquillo la deja más cerca de su primera final. Poco más de media hora necesitaron las campeonas del mundo para liquidar el partido con un fútbol espectacular, que siempre va a buscar al rival en su área y que tiene la fortuna de disfrutar de las dos jugadoras que han ganado los últimos cinco Balones de Oro.

Aitana ofreció el último a los aficionados presentes en La Rosaleda antes del partido. Vicky López ya había hecho lo mismo con el trofeo Kopa. Pero fue Alexia la que se encargó de recordar que ella fue la primera. Aparte de hacer jugar a España, a los diez minutos se encargó de marcar el primero con un lanzamiento de falta de manual. A la escuadra. A dormir.

España estaba feliz y motivada con el comienzo de una nueva era. Mapi León volvió a ser titular en su regreso con la Roja. Jenni Hermoso esperaba su oportunidad en el banquillo, disfrutando del juego de sus compañeras.

Sólo a Salma Paralluelo se le borró la sonrisa. Aitana quiso aprovechar la velocidad de su compañera con un pase a la espalda de la defensa. Ilestedt, en su intentó de cortar la jugada, estiró la pierna y chocó con Salma. Donde España vio penalti, la asistente señaló fuera de juego previo. Y Salma se fue cojeando minutos después, entre lágrimas, temerosa de que la rodilla que se le quedó trabada en la caída, tenga memoria. Ya se rompió los ligamentos cuando era jugadora del Villarreal.

La suerte que le faltó a ella la tuvo Claudia Pina, su sustituta. Tiene una enorme facilidad para el gol la delantera del Barcelona y sólo necesitó cinco minutos sobre el campo para marcar el segundo de España. Ona Batlle, la lateral derecha le puso un balón interior como si fuera Aitana y Claudia no falló. Estuvo cerca, también, de marcar el tercero, pero su remate después del gran centro de Vicky López desde la derecha, pegó en el larguero. Alexia, que también sabe resolver en el área, estuvo atenta para empujar el tercero de España.

La selección se divertía y apenas dejaba espacio para que Suecia se acercara a la portería de Cata Coll. Sólo en el comienzo de la segunda mitad apretaron un poco más. Blackstenius pudo haber marcado el primero de Suecia en un contraataque, pero Irene llegó a tiempo para desequilibrarla ligeramente en el remate, que se marchó fuera.

España controlaba el partido, con las que comenzaron y con las que fueron entrando después. El gol estuvo rondando en un remate de Claudia Pina y en otro de Alba Redondo, pero las miradas del público ya se dirigían más al banquillo que al césped. Se escucharon gritos de «Jenni, Jenni». La gente quería verla, porque además de ser un partido para acercar a España a un nuevo título, era también una oportunidad para cerrar heridas. Y para eso hacía falta que Jenni jugara. Aunque fueran unos minutos, aunque fueran los últimos cinco que le dio Sonia Bermúdez. Pero España no dejó de competir. Eva Navarro, que pudo haber marcado el tercero, dio un pase con ventaja a Claudia Pina. Apuntó a la esquina y marcó el cuarto. Una goleada para recibir a Sonia.