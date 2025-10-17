Sonia Bermúdez, sobre Jenni Hermoso y Mapi León: "Nos centramos en el rendimiento deportivo"

"Etapa nueva", dice Sonia Bermúdez. Una era que nace marcada por su estreno como seleccionadora en la semifinal de la Liga de Naciones a doble partido contra Suecia, pero sobre todo por el regreso de Jenni Hermoso y de Mapi León a las convocatorias de la selección. "Llevamos dos meses trabajando duro para poder basarnos mucho en el rendimiento deportivo. En el caso de Jenni tuvimos una primera reunión. Valoramos su rendimiento. Ella vuelve con mucha ilusión, es una jugadora con mucha experiencia, que puede aportar mucho en distintas posiciones. Su compromiso es muy grande y estamos contentos de tenerla", reconoce la seleccionadora. "Lo importante es que está en la lista y contamos con su talento. Nos centramos en el rendimiento deportivo", asegura.

Un mensaje para las jugadoras, pero también para la anterior seleccionadora, Montse Tomé, con la que no contó en el último año. Su último partido con la Roja lo jugó en octubre del año pasado. "Ha hecho trece goles en quince partidos. No voy a descubrir a Jenni. Tiene experiencia, la vemos en diferentes posiciones. Tiene talento, tiene gol, puede jugar en la punta, en zonas interiores. No voy a decir ahora si juega o si no juega. Todas las jugadoras vienen a sumar, lo importante es que vengan felices y con ganas de que llegue el día 24 [cuando juega el primer partido contra Suecia]", asegura Sonia Bermúdez.

Basarse en el rendimiento de las futbolistas para hacer la convocatoria para la seleccionadora es poder llamar a Mapi después de tres años de ausencia. Era la última de las 15 que renunciaron a la selección después de la Eurocopa 2022 que todavía se negaba a regresar a la selección. La llegada de Sonia al banquillo le da esa sensación de tranquilidad, de lugar seguro y de cambio que reclamaba para volver a vestirse la camiseta de la Roja.

"Todo lo que se hizo anteriormente no está mal. Nosotras empezamos de cero, una nueva era, una nueva etapa y encantada de que estén las dos. No puedo decir lo que hablé y lo que no hablé con ellas", dice Bermúdez, que no quiso entrar en detalles.

"Se venía trabajando antes de mi llegada, era una de mis prioridades poder hablar con Mapi", reconoce la nueva seleccionadora. "Mapi es una jugadora con mucha experiencia también. La Federación lleva mucho tiempo trabajando para que Mapi pudiera volver. Se han dado las circunstancias para poder darle esa tranquilidad. Está ilusionada y quiero dejar claro que la lista es dinámica, que es abierta y que faltan otras futbolistas", afirma la seleccionadora. Entre las que faltan, destacan Athenea del Castillo y Alba Redondo. "Nos ha costado mucho elegir a las 23, hay un talento grandísimo. Athenea y Alba no están, tenemos otros perfiles, pero contamos con ellas", explica.

La nueva seleccionadora recupera a Jenni y a Mapi, pero pierde a Patri Guijarro. "Nos condiciona. Perdemos a la mejor 6 del mundo. Es una lástima. Se va a recuperar bien, sin prisa y volverá mejor de lo que estaba. Las lesiones son parte del fútbol", asume. Para ocupar ese lugar cuenta con Laia Aleixandri, habitual central, a la que incluye en la lista como centrocampista. "Se ganó la Nations League con ella de seis", recuerda Bermúdez. "Puede ayudar de lateral, podemos jugar con mil sistemas y es una jugadora fundamental para nosotros", añade. La otra opción es Clara Serrajordi, la joven jugadora del Barcelona, de 17 años, que se estrena en una convocatoria con la absoluta. "Llevo viéndola tres años, desde sub 17. Es una jugadora con un perfil muy parecido a las mejores mediocentros del mundo. Muy parecido a Patri Guijarro. Vamos a tener paciencia. Sabemos lo que puede dar", asegura.