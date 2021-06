Euro 2020: La botella de agua “Cristiano” de Ikea por Ronaldo y su pelea por la Coca Coca vale dos euros

Fútbol

Hubo un momento ante la jueza en Madrid en el que Cristiano Ronaldo se acaloró tanto que pidió algo para beber. Era cuando se le juzgaba por haber evadido impuestos y tenía un cara a cara para demostrar su inocencia. Dijo que él quería pagar, que siempre había trabajado para ganar lo que ganaba y que de lo que sabía era de jugar al fútbol, no de hacer declaraciones. Se acaloró y le llevaron una Coca Cola. El delantero portugués, entoncés, hizo en privado lo que acaba de hacer en la Eurocopa delante de las cámaras de todo el mundo: rechazarla porque quería beber agua.

Todos los que han trabajado con el portugués coinciden en señalar que cuida su cuerpo como los pilotos cuidan un coche de Fórmula Uno. Es su máquina, lo que le da de comer y la Coca Cola es como meter diesel en vez de gasolina.

Pero lo de la Eurocopa ha sido el terremoto más grande que se ha vivido en este extraño torneo multisede y algo deslavazado. El gesto de Ronaldo con el refresco le ha dado un nexo común que hasta ahora no tenía y ahora no hay protagonista que se siente ante la Prensa y no haga algo con los refrescos que le ponen delante. Pogba hizo como Ronaldo, pero con una botella de cerveza. El italiano Locatelli separó, aunque en broma, la Coca Cola. Stanislav Cherchésov, seleccionador ruso, realizó el gesto contrario: cogió la dos botellas de Coca Cola con las manos y, en un gesto que delata bastante experiencia, abrió una de ellas utilizando la otra de palanca. O el jugador escocés John McGinn, que llegó a la sala de la conferencia de prensa y al no ver las botellas de Coca Cola bromeó preguntando dónde las habían metido.

Y eso ha hecho que Ikea aproveche el ruido para vender la botella de agua Cristiano: “Drink water, sustainably @cristiano #Euro2020″, asegura el texto. “Bebe agua”

Es evidente que en Coca Cola no ha gustado el gesto, es menos claro que le haya costado millones por la caída en bolsa: «La caída de Coca Cola del día 14 es el efecto del descuento sobre el precio de la acción de un dividendo que se ha pagado de unos 42 centavos de dólar por acción. Lo que pasa es que ha coincidido una cosa con otra y a nivel mediático se dice que esa caída tiene que ver con la visibilidad del gesto de Cristiano Ronaldo, y nada más lejos de la realidad», explicaba a Efe Darío García, analista bursátil de la firma XTB. Las acciones se recuperaron, aunque puede que el ruido mediático posterior sí que haya afectado un poco.

La UEFA vive de los patrocinadores y enseguida publicó un comunicado para evitar una reacción en cadena que pusiese en peligro sus interees. «La UEFA ha recordado a los equipos participantes que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en toda Europa, incluso para los jóvenes y las mujeres», aseguró en su mensaje, con ese final tan solidario que se estila ahora en los comunicados de las grandes multinacionales

Los patrocinadores dan dinero que también se reparten los futbolistas en los premios. Pero el Ronaldo más activista no pensó en más allá. «Los atletas están adoptando una visión más activista. Lo estamos viendo recientemente en conferencias de prensa. Y lo volveremos a ver», decía en «The Guardian» Tim Crow, un consultor de marketing deportivo. Así, empiezan a tomar decisiones y a hablar de asuntos que antes ignoraban. Hay expertos que creen que lo de Ronaldo no es espontáneo, que lo tiene en la cabeza desde que entra en la sala. Ahora bien, ¿dónde se pone el límite moral? A lo largo de su carrera Cristiano ha colaborado con marcas que también han sido acusadas a veces de malas prácticas. O más cerca: ese juicio de Pozuelo por evadir impuestos.

El problema surge ahora para las marcas, no acostumbradas a esas reacciones y que se enfrentan a que súper estrellas con millones de seguidores por todo el mundo les dejen una huella más o menos profunda por un arranque de conciencia social. «Lo mismo que hace unos años las marcas empezaron a exigir cláusulas de bonus-malus en función de los resultados deportivos o incluso al comportamiento extradeportivo de sus jugadores, pues es muy posible que, ahora que se ha abierto este melón, los patrocinadores traten de alguna manera de protegerse ante este tipo de situaciones», apuntaba a Efe Javier Mancebo, director de investigación de la consultora Strock de patrocinio deportivo. Es el riesgo de tener conciencia.