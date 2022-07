Alemania, el muro eterno para España

La frase de Gary Lineker que define el fútbol como un juego en el que siempre gana Alemania, cobra sentido cuando se enfrentan su selección femenina y la de España.

Derrotar a Alemania es una de las cuentas pendientes de la selección española y en esta Eurocopa tiene una nueva oportunidad de derribar ese muro (21:00, la1). Las alemanas son el gran rival en la primera fase, la selección con la que España debe luchar por el primer puesto del grupo.

«Sería algo histórico porque nunca lo hemos conseguido. Y aparte de estar casi clasificadas si ganamos, es algo muy importante porque tenemos el objetivo de conseguir cosas que nunca hemos logrado. Hemos empatado en dos ocasiones y en la última estuvimos muy cerca. Jugamos una fase final de una Eurocopa y se va a definir en detalles y estamos deseando y poniendo todo de nuestra parte para que sea la primera vez», explica el seleccionador español, Jorge Vilda.

Esos detalles a veces son muy pequeños. «20 centímetros», añade el preparador español. Un remate que se escapa o una cobertura a la que no llegas. Cosas que hacen que se pierda un partido.

Aunque hay otros detalles que pueden hacer que se gane. Como la experiencia que ya han vivido algunas de los jugadoras españolas en categorías inferiores, donde ya han ganado a Alemania. Una de ellas es Patri Guijarro, que ahora es una de las capitanas del equipo absoluto.

Patri participó en la Eurocopa sub’17 que España perdió contra Alemania en la final después de haberla goleado en la primera fase. «Nuestro juego es completamente contrario al suyo y a ellas les puede hacer mucho daño. En categorías inferiores, cuando ganábamos, era cuando hacíamos buen juego y a Alemania le costaba un poquito más», reconoce la centrocampista del Barcelona.

Junto a Patricia estaba, y está, Aitana Bonmatí, la jugadora que ha tomado el mando del centro del campo español tras la lesión de Alexia Putellas. En la primera fase, como ahora, se cruzaron España y Alemania. «Creo que marqué dos goles. El equipo jugó muy bien ese día», recuerda Aitana en la página web de la UEFA. España ganó 4-0 y siguió avanzando en el torneo. «Tuvimos la suerte de llegar a la final y ¿contra quién jugamos? Contra Alemania otra vez», añade. «Fuimos mejor equipo que Alemania, pero deberíamos haber aprovechado nuestras oportunidades. Ellas marcaron el empate en los últimos cinco o diez minutos del partido, y se fue a los penaltis. Lamentablemente, no pudimos ganar esa Eurocopa, la ganaron ellas en los penaltis».

En categoría sub’19 España también ha derrotado a Alemania. Tere Abelleira, Olga Carmona y Athenea del Castillo participaron en aquella Eurocopa que ganó la selección española.

Esos precedentes hacen que España vea con más optimismo los enfrentamientos contra las alemanas. «Los últimos tres partidos que hemos jugado contra Alemania han sido equilibrados», reflexiona Aitana. «Ahora, cuando nos enfrentamos a equipos tan buenos como Alemania, creemos que podemos ganar. Pueden pasar cosas en los partidos que están fuera de tu control, pero tenemos la confianza para ir a por la victoria», añade.

Alemania tiene la ausencia de su delantera Schurle, que ha dado positivo por covid, aunque las españolas no se lo toman como una ventaja. «Alemania no depende de una jugadora, no creo que cambien juegue la que juegue», asegura Jorge Vilda.

España también espera no notar sus ausencias. Una mala racha que comenzó mucho antes de la lesión de ligamentos de Alexia Putellas. «Estos días nos han hecho unirnos más, pero no viene sólo de ahora, viene desde Vir», reconoce Patricia Guijarro, en referencia al cáncer que ha superado la jugadora del Atlético Virginia Torrecilla. «A Vir, a Jenni, a Alexia y a Salma, las tenemos muy presentes y nos están ayudando», añade. El apoyo moral también vale para derrotar a Alemania por primera vez.