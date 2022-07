Las cuentas de España en la Eurocopa, tras perder contra Alemania

Tras perder contra Alemania, el escenario que se presenta el sábado entraba en los planes de la selección española: jugárselo todo en el tercer partido contra la Dinamarca de Pernille Harder, la implacable goleadora del Chelsea, una de las figuras del fútbol europeo y que marcó el tanto que dio la victoria y la esperanza a Dinamarca contra Finlandia. Con tres puntos, después de ser goleadas por Alemania (4-0), las danesas han cumplido con su objetivo de llegar con vida al duelo con las de Vilda. Harder hizo el tanto, pero no pudo acabar el partido porque por un golpe en la cabeza, se cayó al suelo y hubo momentos de tensión Fue sustituida y en el banquillo se vio que no estaba del todo bien. Pero negó problemas después, con la prensa: «Me siento mejor. Un poco de dolor de cabeza. Un poco de dolor en el lugar del golpe. Pero realmente me siento bien... sin náuseas, afortunadamente. Así que tengo esperanzas», decía acerca de jugar contra la selección española del sábado.

Antes de que empezase la competición, pese a ser subcampeonas de Europa, eran la tercera selección del grupo. Pero las bajas de España hacen que aún sea una incógnita. Contra Finlandia, las españolas resolvieron el compromiso sin problemas, pero contra Alemania se echó de menos una figura, una futbolista capaz de cambiar el ritmo o imaginar algo distinto para romper la monotonía del ataque. “Encajamos por un error, eso ya te complica el inicio, vas un poco a remolque. Sabíamos a lo que teníamos que jugar y ellas también. No considero que hayamos hecho un mal partido, simplemente hemos cometido dos errores que no se pueden cometer, y eso nos ha penalizado”, aseguró Mapi León- Pasó lo que se suponía que iba a pasar: se tuvo nostalgia de Putellas y a Jenni Hermoso, como, por otra parte, tenía que suceder. «Se necesitan futbolistas que puedan decidir los partidos por sí mismas», decía el seleccionador danés, pero hablaba de su equipo:

Fue lo que explicó el seleccionador danés después de ganar su partido: «Pernille es importante para nuestro juego. Lo sería para cualquier equipo o país».

La ventaja es que al perder sólo por dos goles frente a Alemania, a España le vale con empatar en el tercer encuentro porque su cuenta de goles es mejor que la de las rivales. Pero a partir de ahora, todo son montañas: si se gana a Dinamarca el próximo sábado, el probable rival que espera a la selección en las eliminatorias es Inglaterra, la gran favorita y anfitriona. “Por mucho que las cosas se pongan en contra, hay que seguir peleando”, continuó la defensa Mapi León y una de las mejores frente a Alemania: “Obviamente, cuando pierdes no tienes buenas sensaciones. Tenemos un tercer partido, tenemos que trabajar todavía más, intentar que estos errores no se cometan. Hemos generado ocasiones, hemos tenido tramos en su campo, simplemente nos ha faltado meterlas. Ellas han metido dos y ya está.