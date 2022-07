Esta España tampoco tiene gol

El gol es un problema para el fútbol español. Sucede en el fútbol masculino y la escena se repite en el terreno femenino. España domina la pelota, el juego, pero le falta concretar. “No hemos conseguido el objetivo que perseguíamos, que era ganar el partido. Por un lado está el resultado, por otro lado está lo que henos visto en el campo, el rendimiento de las jugadoras, el juego”, expresaba el seleccionador español, Jorge Vilda, después de la derrota contra Alemania.

“Hemos tenido más oportunidades, pienso que hemos generado más que ellas, pero no las hemos metido”, añadía Vilda. Las estadísticas oficiales reconocen ese dominio del que habla el seleccionador español, con una posesión del 66 por ciento para España, pero hablan también de su falta de puntería. De los 13 disparos de las españolas, sólo dos fueron entre los tres palos. Alemania sólo necesitó siete disparos para marcar dos goles en sus dos únicos lanzamientos que fueron a portería. El acierto en el pase también fue muy superior para las españolas, un 84 por ciento por un 65 de las alemanas.

España goleó, 7-0, a Australia en el penúltimo amistoso de preparación, pero falta algo, esa goleadora, ese goleador en el fútbol masculino, que hace que los problemas parezcan menos problemas. Aunque eso tampoco parezca una dificultad añadida para el seleccionador, que prefirió jugar con Lucía Garcia como falsa 9 en lugar de con una delantera como Esther González. “Una de las debilidades que puede tener Alemania es la espalda de sus dos centrales. Una jugadora rápida como Lucía no solamente atacando el espacio sino en la presión pensábamos que nos podía hacer tener más oportunidades y así ha sido en la primera mitad con un pase de Patri [Guijarro] que no se pudo materializar”, explicaba Vilda.

“En la segunda parte hemos sacado a Pina con un planteamiento distinto. Ya no queríamos que fijara tanto a las centrales sino que pudiera coger algún balón dentro del área. Estoy contento con el nivel que han dado ambas jugadoras y pensaremos qué es lo mejor para el siguiente partido”, añade el seleccionador.

A Vilda, como a Luis Enrique, no le preocupa no jugar con una especialista en el área. Ante la escasez de nueves, sólo recurrió a Amaiur, la delantera de la Real Sociedad, a la tercera. No contó con ella en la convocatoria original, tampoco cuando se tuvo que marchar Salma Pararuello lesionada y sólo la llamó cuando España se quedó sin Alexia Putellas.

Y el partido contra Alemania, a pesar de la derrota, no le hace cambiar de opinión. “Alemania optimiza muchísimo sus ocasiones, que han sido muy pocas. Nosotras les hemos doblado en ocasiones, que han sido muchas, hemos tenido más posesión, pero no hemos tenido suerte de cara al gol”, reconocía el seleccionador. “El equipo tiene que estar tranquilo porque ha hecho lo que se le ha pedido. Hemos generado y pienso que si seguimos en esta línea al final acabarán entrando”.