Estas son las heroínas de la selección española en la Eurocopa

Cuando Marta Cardona marcó de cabeza el tanto de la victoria de la selección española, las futbolistas del banquillo salieron al campo, a celebrar y a liberar la tensión de noventa minutos con empate a cero y con el miedo a que en cualquier momento, Harder, una jugadoraza, acabara con toda la ilusión. Estuvo a punto en una jugada que empezó ella, pero Sandra Paños se quitó la amargura del partido contra Alemania con ese paradón decisivo cuando se acercaba el final y remontar hubiese sido una utopía.

Por eso el tanto de la madridista Cardona quitó nervios, miedo e hizo que España se permita el derecho a soñar, algo que no ha tenido desde que la lesión de Alexia Putellas marcó, para mal, el comienzo de la selección en una Eurocopa en la que partía como favorita. Cuartos era el paso mínimo, ahora todo lo que venga, bienvenido será.

Fue un tanto de liberación para España y para Marta Cardona, que se lesionó a principio de temporada y que no reapareció en el Real Madrid hasta febrero. Después del partido, dedicó el gol a Virginia Torrecilla, la futbolista que ha superado un cáncer y que ahora está comentando la Eurocopa en Televisión Española. “Tengo muchas personas por la cabeza”, aseguró:, su familia, todo el que ha estado a su lado, las compañeras, “este grupazo, este cuerpo técnico, todas las chicas que no han podido venir, Jenni (Hermoso), Ale (Alexia Putellas) y Vir (Virginia Torrecilla), va por ellas”, así como sus abuelos, que son sus “ángeles” y siempre están cuidando de que todo le salga bien.«Me ponen los pelos de punta, para mi es muy importante, ella también ha pasado muchas lesiones», aseguró Torrecilla cuando lo escuchó.

Cardona tuvo que marcar el gol en un equipo que le cuesta demasiado hacer tantos. No anotó España frente a Alemania y tardó un mundo en lograrlo contra Dinamarca. Fue un trabajo constante de acoso y derribo, una pelea contra las danesas y contra la propia España y sus problemas de puntería. Casi dobló en posesión a Dinamarca (66-34 en porcentaje) y protagonizó muchísimos más ataques que el rival (55-17), pero no consiguió que durante 89 minutos eso se transformara en gol. Vilda probó con Lucía García en ataque. En el descanso apostó por Esther, pero no le están funcionando las puntas, que apenas cuentan con ocasiones claras para demostrar su calidad. Tuvo que llegar Cardona para acabar con las malas vibraciones y afrontar con optimismo lo que viene. El miércoles, en los cuartos de final, espera Inglaterra, una de las grandes favoritas y anfitriona de la competición.