Fútbol

El vídeo viral que explica por qué Messi no podría haberse quedado en el Barça ni gratis

Lionel Messi hizo oficial el pasado fin de semana que no continuaría en el Barcelona por la pésima situación económica y recibió un aluvión de criticas por no haberse rebajado aún más el sueldo como muestra de su amor al club. Sin embargo, esta hipótesis es totalmente imposible por el límite salarial que impone la Liga.

Messi acordó rebajar su salario un 50%, desmintiendo los rumores que apuntaban a que el Barcelona le pidió bajarse hasta el 80%. Aunque el argentino aceptara esta condición, la realidad es que el reglamento de LaLiga fue el principal obstáculo para la renovación del ‘10’.

Ahora un vídeo grabado hace años en el que se explica claramente como funciona este límite se ha convertido en la coartada perfecta para el club y para los fans de Messi y ha corrido como la pólvora entre el barcelonismo como si fuera el “bálsamo de Fierabrás”. Michu Oviedo, exfutbolista y actual director deportivo del Burgos CF, en segunda división, explicó hace unos años de forma concreta cómo funciona el límite salarial, pues un equipo no puede firmar a un agente libre con un salario mínimo ya que LaLiga no se lo cree.

Es decir, si un jugador, que cobra 2 millones de euros, firma con un club, rescinden de su contrato y queda como agente libre, no puede llegar a una nueva plantilla cobrando 200 mil euros, pues en primera instancia LaLiga no le creería esa cantidad y les computaría al menos el cincuenta por ciento de su anterior ficha es decir un millón.

Lo explicaba Michu (Real Oviedo) hace unos años en rueda de prensa, bajarse más del 50% no servía para nada de cara al FairPlay Financiero. pic.twitter.com/Z1Xl271Eih — Axel Martínez (@AxeeL) August 8, 2021

Las palabras de Michu han cobrado relevancia en medio del lamento de los hinchas de Barcelona por ver partir a su ídolo hasta convertirse en virales. Pero lo cierto es que la regla a la que se refirió el español en su momento solo aplica para LaLiga SmartBank, la Segunda División, no en Primera. Como diría el refrán: “El que no se consuela es porque no quiere”...