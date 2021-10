La sorprendente prohibición de Laporta a Ronald Koeman

Fútbol

Además de por el mal juego del Barça y por las dudas sobre su sistema, uno de los motivos que llevó a Joan Laporta a optar por el despido fulminante de Ronald Koeman fue su incontinencia verbal en las entrevistas con los medios de comunicación neerlandeses y también en sus comparecencias públicas. El técnico no ha dudado en dar rienda suelta a sus opiniones en más de una ocasión, en especial en los medios de su país, lo que ya ha provocado más de un incendio.

Los motivos económicos provocaron que Joan Laporta anunciara en la previa del partido ante el Atlético la continuidad del técnico no sin antes hablar con él para sentar las bases de este “matrimonio de conveniencia”. El presidente blaugrana trasladó al entrenador que está dispuesto, por su parte, a acabar con los mensajes cifrados a los medios de comunicación con destino al técnico, y espera de Koeman la misma actitud.

Este es el motivo por el que Laporta ha prohibido al técnico participar el miércoles, como tenía previsto, en el programa de la televisión de Países Bajos HLF8 en el que el técnico blaugrana era el invitado especial.

Su presencia estaba confirmada

Koeman tiene muy buena relación con Johnny de Mol, el presentador del show, pero no estará en el programa. Barbara Barend, periodista que había sido invitada por la familia Koeman en Barcelona en los últimos días, explicó que la participación de Koeman estaba cerrada y que el entrenador azulgrana se había comprometido con Johnny de Mol para acudir al programa este miércoles, lo despidiesen de su cargo o no. Sin embargo, según HLF8, es el mismo Laporta el que ha vetado su presencia para evitar más problemas después de los acontecimientos del fin de semana.

Después de la rueda de prensa previa al Atlético-Barça en la que Koeman ya se dio por cesado y dejó en el aire, de forma misteriosa, preguntas relacionadas con el presidente, Laporta ha optado por cerrarle la boca.

En principio esta decisión no debería haber salido de club pero al técnico no ha sentado nada bien el veto de Laporta y el asunto no ha tardado en hacerse público desatando una nueva crisis.

Con un vestuario que se ha convertido en un polvorín, la afición de pie de guerra y un “pacto” poco creíble en el banquillo, Laporta ha optado por imponer la ley del silencio.