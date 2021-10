La contundente defensa de Ibai Llanos a los ataques a Piqué tras el Barcelona-Valencia

Fútbol

Comenzaba mal la jornada del domingo para el Barcelona, que vivió una Asamblea poco edificante que no pudo terminar porque fue aplazada al coincidir en su final con el choque ante el Valencia. Todo podía desencadenar en críticas hacia la presidencia, el banquillo o jugadores como Piqué, protagonista esta semana con Ibai Llanos por el mundial de globos. Los problemas institucionales dieron paso al fútbol, el mayor anestésico para calmar a los aficionados blaugranas pero con un riesgo: una mala imagen sobre el césped podría provocar un doble incendio.

Las cosas comenzaron mal para el equipo de Ronald Koeman con el tanto de José Luis Gayá. Sin embargo, el 0-1 no amedrentó al Barcelona, que por primera vez en mucho tiempo contó con Ansu Fati en su once inicial. El canterano blaugrana se echó a su equipo a la espalda y con un socio preferente, Memphis Depay, igualó el marcador con un golazo tras una asistencia del neerlandés, que después hizo el 2-1 desde el punto de penalti. El brasileño Coutinho cerró la cuenta y el Barcelona se acercó a la zona noble. Es séptimo, con un partido menos, a cinco puntos del líder. Al final, el fútbol logró eclipsar a la Asamblea.

Y también las críticas a Piqué, del que alugnos decían que estaba centrándose en otra cosa, como el Mundial de globos con Ibai Llanos. “¿Cómo? ¿el Barça ganando al Valencia? pero si estaba media plantilla en lo de los globos sin pensar en el fútbol que me lo ha dicho un usuario de por aquí muy íntimo de Piqué”, ha respondido el streamer a una de las críticas. Como le han insistido en que esas frases podían envejecer mal, ha vuelto a contestar: “No sé cómo envejecerá pero por stremear dos horas cada tres semanas no te conviertes en peor jugador. Eres igual de bueno o igual de malo. Lo mismo le decían a Courtois cuando jugaba al Among Us y se tuvieron que callar porque fue el mejor portero del mundo esa temporada”