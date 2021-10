Todos los caminos conducen a Xavi para sustituir a Koeman

Fútbol

“Lo que quiero es disfrutar aquí, ya sean ocho años, uno o tres meses”, dijo Koeman el martes. Pues finalmente ha sido sólo un día más: la derrota contra el Rayo ha precipitado la destitución del técnico neerlandés apenas unas semanas después de que Laporta lo ratificara, antes de jugar en el Metropolitano contra el Atlético. Es más, el mismo día del Clásico también dijo que el héroe de Wembley continuaría, pero el propio Koeman sabe cómo funciona el fútbol: “Al final serán los resultados los que decidan”. Y la segunda derrota consecutiva, en Vallecas, en la que nada salió, sobre todo la puntería, precipitó el fin. La historia en el banquillo del hombre que marcó el gol de la primera Copa de Europa azulgrana ha durado poco más de un año.

El problema es ahora encontrarle un sustituto y todos los caminos conducen a Xavi. Es uno de los mayores mitos de la historia del club y del fútbol español, pero su llegada en estos momentos tendría condiciones. Se haría cargo de un equipo que ha perdido potencial y en plena decadencia. Un equipo que no ha formado él y en una situación económica que no deja mucho margen de maniobra. Llegar al Camp Nou en este momento tiene más de marrón que de otra cosa y podría ser una manera de quemar lo que nunca ha ocultado que es su sueño.

Pese a todos esos inconvenientes, Xavi está dispuesto a dar el paso, según informa “Mundo Deportivo”. Actualmente dirige al Al-Sadd, con el que ha llegado a los 100 partidos. Suma 34 consecutivos sin perder y ha levantado siete títulos desde la temporada 2018-19. El problema es que esa es su única experiencia como entrenador, lo que jugaría en su contra. No estaba entre los favoritos de Joan Laporta para ser el sustituto de Koeman, quería alguien con el que sorprender, hasta que una conversación a principios de octubre, según informa el mismo medio catalán, lo cambio todo, acercó posturas y situó al ex “6″ en la “pole” de los candidatos. A su favor está que conoce perfectamente la casa y el estilo de fútbol que gusta al máximo mandatario, y que él defiende y que incluso llevó hasta su máxima expresión tanto con el Barcelona como con la selección.

Para los canteranos, y la primera plantilla tiene ahora unos cuantos, será una noticia fantástica, porque Xavi viene de ahí y sabe lo que es sufrir para afianzarse en el primer equipo; él que tenía delante ni más ni menos que al Guardiola jugador. De hecho, hace poco no se cortó a la hora de elogiar a Gavi, uno de los futbolistas que ha potenciado Koeman pese a su edad: “Tiene 17 años y compite como uno de 30. Con está edad está jugando a un nivel máximo y marcando diferencias. Le auguro un futuro espectacular, con calidad técnica, física, lo tiene todo para seguir triunfando”, dijo. Con él seguro que seguirá teniendo continuidad, si se lo gana en el campo, y se abriría una puerta para futbolistas como Riqui Puig, que no cuentan para el neerlandés.

Xavi exigiría llegar con un contrato largo para empezar a dar forma ya a su proyecto en el próximo mercado de invierno, siempre dentro de lo que permitan las condiciones económicas, y en verano comenzar ya sí desde cero. En ese momento también se pueden tomar decisiones importantes con algunos futbolistas como Busquets, Sergi Roberto o Jordi Alba, que han sido compañeros de Xavi. Otro “marrón” para él. De todas formas, lo que queda del presente curso es importantísimo: seguir en la Champios y llegar a octavos y en la Liga, donde ahora ocupan la novena posición, no ya competir por ganar, sino por entrar en Champions, porque si no se cerraría una parte de ingresos importante y la posibilidad de hacer fichajes de primera fila, que no querrían ir a un club que no dispute la máxima competición.

Mientras se decide el recambio de Koeman y se negocia con Xavi, que tiene contrato con el Al-Sadd hasta 2023, aunque el club qatarí le daría facilidades para salir, Sergi Barjuán, entrenador del filial, podría actuar de interino.