Xavi y el Barça, destinados a encontrarse; la duda: ¿demasiado pronto?

Fútbol

Joan Laporta asegura que ser entrenador en el Barcelona es más difícil que en otro equipo. “Porque exigimos resultados y juego”, explica. “... O juego y resultados”, matiza. En ese sentido, con Xavi Hernández tiene asegurado lo primero, aunque al final es lo segundo con lo que uno se gana las habichuelas. Xavi no esconde lo que es como técnico porque es lo mismo que era como jugador. “Lo más bonito del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar con el balón”. “Sufro cuando no lo tengo”. “Me gusta dominar el partido a través de la posesión, soy un obsesionado de la posesión, pero no por tenerla, sino para atacar al contrario”. “El balón no es una bomba, es un tesoro”, son algunas de las frases que suelta en una entrevista en “The Coaches Voice”, en la que cuenta parte de su filosofía. Y, como siempre en el Barça, Johan Cruyff está en la inquietud de Xavi por los banquillos. El gran mito e ideólogo azulgrana no llegó a entrenar al ex centrocampista, pero sí tuvo relación con él: “El fútbol va con mi ADN, me apasiona, me ilusiona, es mi vida, y Cruyff me dijo que lo más cercano a jugar es entrenar”, afirma el nuevo técnico azulgrana.

Estaba claro que los caminos de Xavi y el Barcelona se iba a encontrar. Eso ni cotizaba en las apuestas, la única duda es si no lo hace demasiado pronto. La única experiencia que tiene como técnico es en el Al-Sadd de Qatar, el equipo al que fue para retirarse en el campo alargando un par de temporadas su carrera, para dar el salto a los banquillos. Allí ha podido tener a sus órdenes a los mejores jugadores del país para moldearlos y hacerlos cambiar de mentalidad, para tratar de que jueguen a su manera y no en transiciones rápidas, más a la contra como hacían antes. “Intento convencer a mis jugadores de que por ahí se pueden conseguir éxitos”, asegura. En el Barcelona lo que tiene ganado es que muchas de sus ideas ya están asimiladas porque son las que se han mamado en La Masia y la plantilla está llena de futbolistas de las categorías inferiores, pero hasta el propio Cruyff descubrió en su segunda parte como entrenador azulgrana que la táctica también tiene que ser ejecutada por grandes jugadores. Ahora hay buena materia prima, pero la mayoría son chicos demasiado jóvenes- Xavi llega con la temporada ya empezada, con el equipo descolgado en Liga y con un partido decisivo contra el Benfica en Champions y sin mucho margen de maniobra para fichar. Lo que hay es con lo que cuenta, una vez que se recuperen los lesionados.

El ejemplo de Guardiola

Xavi disputó 767 partidos como futbolista del Barcelona y ganó 25 títulos, entre ellos 8 Ligas y 4 Champions. Su fichaje es también una forma de levantar el ánimo, una ilusión porque en la mente de todos los aficionados está el jugador que era el cerebro del mejor Barça de la historia y de la selección española campeona de Europa dos veces y del mundo. Son dos equipos que dominaron el planeta. Sigue los pasos de Guardiola en el banquillo, como ya hizo en el campo, cuando fue su relevo natural. Pep entrenó en el Camp Nou con la única experiencia de haber estado en el filial, y salió bien. Xavi sólo ha estado en Qatar. El juego lo tiene en su cabeza y va a intentar que los resultados no quemen su gran sueño.