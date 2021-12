Oficial: el Barça ficha a Ferran Torres por cinco temporadas

El Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para que el internacional español Ferran Torres sea nuevo jugador del conjunto azulgrana para las próximas cinco temporadas. Torres, que ayer ya pasó la revisión médica, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, con un cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. El atacante valenciano será presentado el lunes a las 11:00, en un acto previo al entrenamiento de puertas abiertas que el primer equipo realizará en el Camp Nou a partir de las 12.

El nuevo fichaje del Barça es un extremo que tras darse a conocer en el Valencia se hizo grande en el City, donde Pep Guardiola explotó su capacidad goleadora partiendo como “nueve” hasta el punto de que el valenciano duplicó su rendimiento ante la portería, una mejoría que también demostró en la selección española de la mano de Luis Enrique. “Hemos descubierto que en la posición de delantero centro tiene unos movimientos al nivel de los mejores. Muy parecidos a los de Jamie Vardy y este tipo de futbolistas. Se mueve increíblemente bien. Es un buen finalizador y es muy joven”, explicó en septiembre Guardiola sobre Ferran Torres, de 21 años.

Sus números en el Valencia fueron 9 goles y 12 asistencias en 97 partidos. En cambio, tan solo necesitó 43 encuentros en el Manchester City (al que llegó en verano de 2020 tras pagar el conjunto inglés 25 millones de euros más 12 en variables) para alcanzar los 16 tantos, aunque sus asistencias se quedaron en cuatro.

Aún mejores son las prestaciones goleadoras que acumula en la selección, en la que debutó el 9 de marzo de 2020 en el partido de la primera vuelta de la Liga de las Naciones que España disputó a domicilio ante Alemania y que terminó con empate a uno. Ya suma 12 tantos, dos de ellos anotados en la Eurocopa del pasado verano, cuando apenas lleva 22 internacionalidades.

Su noche mágica fue el 17 de noviembre de 2020 en el Estadio de La Cartuja, donde España pasó por encima de Alemania en el partido de vuelta de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Ferran Torres fue el autor de tres de los seis goles que la selección endosó a Manuel Neuer.

Precisamente con la Roja, Ferran Torres sufrió la fractura en el pie derecho que lo tiene alejado de los terrenos de juego desde el 10 de octubre. De hecho, aquel día ya disputó lesionado la final de la Liga de las Naciones que España perdió ante Francia.

El infortunio se produjo cuatro días antes, en las semifinales ante Italia, en las que únicamente necesitó 49 minutos para marcar los dos goles que le dieron el pase a la selección.

Pero este mal trago en forma de lesión ya está prácticamente finiquitado, como demuestra que el valenciano haya superado la revisión médica con el Barcelona, y Xavi Hernández podrá contar con él durante el mes de enero. Habrá que ver si lo sitúa como “nueve”, posición en la que ahora el conjunto azulgrana tiene bajas, o lo hace partir desde la derecha, el lugar natural de Ousmane Dembélé.

Ferran Torres, por el que el Barça pagará 55 millones más 10 en variables, según diversas fuentes, es un apasionado de los animales. Además de tener dos perras adoptadas, Minnie y Luna, es embajador de la Wild at Heart Foundation, que tiene como principal misión alejar del sufrimiento a los 600 millones de perros callejeros que hay en el mundo y darles una segunda vida en un hogar. Durante el confinamiento, el delantero español dio protagonismo a sus dos perras en los vídeos que colgó en su cuenta de Instagram. Ambas aparecieron en el mensaje de ánimo que Ferran Torres dio a sus seguidores, en el que explicó que ellas eran una parte muy importante de su rutina, y hasta bromeó con hacerlas participar en sus ejercicios en el gimnasio. “Siempre me ha encantado perderme por la montaña o pasear por la playa tranquilamente con los perros. Es mi forma de desconectar”, explica el futbolista en su página web. Wild at Heart Foundation no es la única fundación benéfica en la que participa. También es parte de Kick Out Plastic, que lucha contra el uso desenfrenado del plástico para construir un mundo más sostenible.