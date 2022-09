El fallo garrafal de Gerard Piqué que deja vendida a su nueva novia, Clara Chía

No corren buenos tiempos para Gerard Piqué. Condenado al banquillo, sin contar para Xavi Hernández, con una nueva rebaja salarial sobre la mesa, traicionado por Joan Laporta - no le permitió participar en las palancas- y enzarzado en una batalla con Shakira que puede acabar en los tribunales, el capitán culé no levanta cabeza.

La separación de Shakira y Gerard Pique ha sido sin duda la noticia del verano. Han sido meses duros para la pareja desde que comenzaron los rumores sobre la supuesta infidelidad del futbolista hasta conocerse la identidad de su nueva pareja. Por mucho que el central del Barcelona y Clara Chia Martí trataron de mantener su relación en secreto incluso borrando sus fotografías y sus perfiles en redes sociales para evitar su rastreo, todo fue inútil y su identidad salió a la luz.

Un fallo garrafal

Sin embargo un error de Piqué ha sacado a la luz uno de los secretos mejor guardados por la pareja. Una de las redes sociales en las que más se ha buscado en las últimas semanas el nombre de la novia de Gerard Piqué, ha sido Instagram. Los usuarios quieren conocer cómo es realmente la joven y ver si realmente se parece a Shakira, como se ha especulado desde que se reveló su identidad. Después de tantos rumores y falsos perfiles, ahora por un pequeño desliz, fue el propio futbolista que filtra por error la verdadera cuenta de su nueva pareja.

A la joven de 23 años, el central del Barcelona la habría conocido en fiesta de su empresa Kosmos y se asegura se la quitó al hermano de un amigo suyo. Aunque también existe la teoría de que la vio por primera vez en el bar ‘La Traviesa’ a espaldas de Shakira, donde su nueva novia trabajaba como camarera. Desde que se reveló una primera foto de Clara Chia Martí, en Instagram no han parado de aparecer cuentas falsas que dicen ser la enamorada de Gerard Piqué. No obstante, ahora fue el propio defensor blaugrana quién filtra por error la verdadera cuenta; ahora no dejará de recibir solicitudes de nuevos followers.

Piqué ha comenzado a seguir a su pareja recientemente FOTO: Instagram La Razón

Según adelanta Terra México, el perfil real de Clara Chia Martí es “clarachia5″, y se dio a conocer por un pequeño error de Gerard Piqué, pues el futbolista ha comenzado a seguirla recientemente. Lo que ha llamado la atención es la foto de perfil que tiene la joven, en la que se le puede ver sentada en la arena del mar luciendo su característica cabellera rubia, larga y quebrada, muy similar al look de Shakira.

Perfil real de Clara Chía FOTO: Instagram La Razón

A pesar de que la verdadera cuenta de Instagram de Clara Chia Martí es privada, varios usuarios han filtrado algunas fotos de la nueva novia del capitán blaugrana.

Mientras tanto ellos parecen seguir a los suyo con una relación más que consolidada. Hay quien dice que llevan un año juntos y ella ya vive en el ático de soltero de Piqué e incluso conoce a los padres del futbolista y a los hijos del jugador y Shakira.

Ayer mismo, tras chupar banquillo durante el fin de semana, salieron a la luz nuevas imágenes de la pareja que muestran que la relación va viento en popa. Según adelanta en exclusiva Crónica Directo, el jugador del FC Barcelona llevó a comer a su chica al reservado del exclusivo restaurante de Sant Gervasi, Sushi 99 (Barcelona). Un lugar al que suelen acudir habitualmente, pero ayer decidieron hacerlo en compañía de Jordi Alba, su mujer y otros amigos.