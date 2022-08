Piqué se enfrenta a lo que no quería

En dos partidos oficiales, los minutos disputados por Piqué con el Barcelona se resumen fácil: cero. El central de 35 años está ante una de sus temporadas más complicadas como futbolista, pero eso ya lo sabía: «Hablé con él justo antes de las vacaciones», desveló Xavi. «Fui claro, le dije que habría mucha competencia y que no sería fácil. Llevamos dos partidos, todavía no estamos en el mes de marzo. Es un jugador que nos puede ayudar, posiblemente en otro rol, y veremos cómo va», añadió.

Piqué, junto con Jordi Alba, Busquets, Sergi Roberto y Ter Stegen, son lo que queda del Barça campeón de hace unos años, pero Xavi de momento sólo confía ciegamente para ser titulares en el portero y el mediocentro. Gerard el año pasado estuvo pendiente de las lesiones, pero contaba y mucho. De hecho, al final, negoció cuándo jugar y cuándo no, reservándose para momentos concretos en los que quizá su experiencia iba a ser determinante. Pero ya ha perdido esa situación de privilegio. De la conversación a la que se ha referido Xavi se filtró que el veterano jugador dijo: «Trae al mejor defensa del mundo si quieres, que acabaré siendo titular». Al campeón del mundo con España se le unieron algunos problemas extradeportivos como los audios con Rubiales, que no le ayudaron mucho, puesto que generan ruido alrededor del club catalán.

El Barça ha fichado a Christensen, que llegó gratis, y a Koundé como una de las contrataciones estrella. Pese a que el francés todavía no ha podido debutar, Piqué se ha quedado en el banquillo en las dos jornadas de Liga. Desde el club azulgrana aseguran que la situación del ex sevillista va a cambiar ya, que va a ser inscrito y estará disponible para el partido contra el Valladolid. Más competencia, por tanto, para Piqué. «Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece», dijo Gerard el curso pasado en una entrevista en «El País». Pero su destino de momento apunta a lo que él no quería. Xavi ha confiado hasta ahora en Christensen y Eric García desde el inicio y ha desplazado a Araujo a la lateral derecho, la única posición en la que flojea el nuevo y reforzado Barcelona.

También ha reconocido Xavi que hará cambios de sistema y muchas veces apostará por los tres centrales. Y dejó la puerta abierta para Piqué: si se gana el sitio con su rendimiento en los entrenamientos y los partidos, puede recuperar su puesto en el once. Si no, le tocará hacer grupo, aguantar hasta el verano que viene y después dar un paso a un lado, como hizo en 2015 quien ahora es su entrenador. Aunque el contrato de Piqué se extiende hasta 2024.