La incómoda situación de Piqué que ya ha presentado a su novia Clara Chía a sus padres

Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. Tras numerosas especulaciones sobre su novia, la prensa inglesa destapaba todos los datos de la joven que ha robado el corazón del capitán blaugrana.

El pasado mes de junio el programa Sálvame ya desvelaba nuevos detalles de la belleza rubia. “Tiene unos pómulos muy marcados, me parece muy característica la forma de la cara, tiene una cara muy marcada, no es de esas niñas con cara de muñequita. Es como muy niña, de camiseta muy básica, pero cuando se arregla es muy exuberante”, explicó la colaboradora Laura Fa.

Incluso se lanzaron a hacer un retrato robot y desvelaron que su nombre empieza por ‘C’, algo que coincide con lo publicado por los rotativos británicos

Borrado de sus redes

Según informó el sitio británico The Sun, el jugador de 35 años mantiene una relación con la joven de nombre Clara Chia Marti, cuyas redes sociales habrían sido dadas de baja para que no circulen fotos suyas y para resguardar su identidad, algo que no pudieron conseguir.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró la fuente que se mantuvo en el anonimato. “La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y se han borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda rastrearla ni encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad la cosa va en serio”, agregó.

Tan en serio que, de acuerdo con el programa de YouTube “Chisme No Like”, el deportista tiene una relación tan estable con la joven 12 años menor que él, que ya se la ha presentado a sus padres como su nueva pareja y también conoce a sus hijos Sasha y Milan.

Una situación incómoda

“Se la presentó a los padres ya, el problema es que los padres de él viven... Shakira vive justo en la casa de al lado, está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué. Entonces Shakira quiere construir un muro para no ver a los suegros y, por supuestos tapar a Clara’', afirmó el presentador.

Por su parte, Clara Chia Marti se ha mantenido fuera de los focos para no ser cuestionada o atacada debido a su relación con el futbolista.

En esta misma línea, la presentadora de Socialité, Nuria Marín ha desvelado que un allegado de la persona que está al cuidado del padre de Shakira le ha confesado que Piqué se deja ver con esta joven en el jardín de su casa, que es contigua a la de la cantante, y allí se les ve “toqueteándose y besándose” sin ocultarse, lo que esta persona ve como “una falta de respeto hacia Shakira y hacia su familia”.