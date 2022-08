Las tácticas del entorno de Piqué para ocultar a su novia: borrado de redes para evitar su rastreo

Gerard Piqué no atraviesa su mejor momento. Tendrá que afrontar un nuevo recorte salarial propuesto por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y su separación de Shakira sigue siendo el asunto más comentado del verano.

Tras numerosas especulaciones sobre su amante, ahora la prensa inglesa destapa todos los datos de la joven que ha robado el corazón de Piqué.

El pasado mes de junio el programa Sálvame ya desvelaba nuevos detalles de la belleza rubia. “Tiene unos pómulos muy marcados, me parece muy característica la forma de la cara, tiene una cara muy marcada, no es de esas niñas con cara de muñequita. Es como muy niña, de camiseta muy básica, pero cuando se arregla es muy exuberante”, explicó la colaboradora Laura Fa.

Pero la cosa no quedó ahí e incluso se lanzaron a hacer un retrato robot y desvelaron que su nombre empieza por ‘C’, algo que coincide con lo publicado por los rotativos británicos

Retrato robot de la nueva novia de Piqué FOTO: Telecinco larazon

Borrado de sus redes

Según informó el sitio británico The Sun, el jugador de 35 años mantiene una relación con la joven de nombre Clara Chia Marti, cuyas redes sociales habrían sido dadas de baja para que no circulen fotos suyas y para resguardar su identidad, algo que no pudieron conseguir.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró la fuente que se mantuvo en el anonimato. “La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y se han borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda rastrearla ni encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad la cosa va en serio”, agregó.

Clara es 12 años menor que Piqué y se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora. Los allegados a la pareja aseguran que se ven desde hace algún tiempo. Lo que no está confirmado es si el romance comenzó antes o después de la separación de la cantante colombiana.

Curiosamente, a principios de julio varios portales internacionales habían coincidido en que el futbolista español solía realizar viajes con una “amiga” de unos 20 años de edad que trabajaba para su empresa y cuyo nombre comenzaba con la letra C. Esta descripción coincide de manera exacta con la de Clara Chia Marti.

Taxis, puertas laterales y sin teléfonos móviles

No es la primera vez que se filtran los trucos del capitán para ocultar sus relaciones. Según adelantó Socialité y varios medios catalanes, el defensa utilizaba diferentes estrategias y contaba con un complice (Riqui Puig) para llevar adelante sus salidas clandestinas sin ser descubierto por los paparazzis.

Para que su presencia no fuera advertida apelaba a algunos ardides para distraer a los ojos indiscretos. Por ejemplo, llegaba a las citas en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba al local por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada. Y la mujer en cuestión lo hacía por el acceso principal.

Pero además, en el interior, Piqué disponía de un salón “reservado”, rodeado de cortinas rojas, al que sólo él definía quién entraba y quién no. Se trataría de una modalidad que Gerard empleaba con antelación. La influencer Luciana Guschmer afirmó que el zaguero solía participar en fiestas con modelos junto a otros futbolistas, también con acceso restringido. Y en las mismas había una regla irrompible: no podía haber teléfonos móviles.