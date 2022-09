Estalla la guerra entre el Barça y el Atlético por los minutos de Griezmann

En las últimas horas del 31 de agosto del 2021, el Barcelona y el Atlético de Madrid acordaron la cesión por dos años de Antoine Griezmann con una cláusula que ha acabado por comprometer la presencia del delantero: si Antoine juega 45 minutos en el 50% de los partidos de esta temporada, el Atleti tendrá que pagarle al Barça 40 millones por su traspaso. Una cifra nada despreciable que ha provocado el futbolista entre en el terreno de juego pasado el minuto 60.

Sin embrago el FC Barcelona no parece dispuesto aceptar la artimaña de los rojiblancos y preparan toda su artillería contra el Atlético, incluyendo los tribunales.

Los minutos de Griezmann se han convertido en un debate recurrente cada jornada. Irrumpió en Getafe en el minuto 62 y la secuencia se ha mimetizado en las otras tres jornadas: Villarreal (62′), Valencia (64′) y Real Sociedad (63′). En la Liga de Campeones, ante el Oporto, la situación no cambió. Griezmann relevó a Saúl Ñíguez en el 61 e hizo el gol decisivo en el descuento. «¿Salir en el minuto 60?. Es lo que hay, no está en mis manos?», respondió el francés a la conclusión del partido.

El FC Barcelona ya anuncia medidas legales en contra del Atlético de Madrid por la gestión del club colchonero sobre la cesión del francés Antoine Griezmann.

Según adelantó anoche El Partidazo de COPE, los blaugranas están preparando una demanda contra el Atlético por el delantero francés.

¿Por un año o por dos?

De acuerdo a estas informaciones, el Barça sostiene que la cesión era por un año, más una prórroga por un segundo año si se daban una serie de condiciones. En ese primer año, según el club azulgrana, Griezmann tenía que jugar más del 50% de los minutos que estuviera disponible y disputó el 81%.

El Barcelona, por tanto, entiende que el jugador ya es a todos los efectos futbolista del Atlético y que el club rojiblanco debe pagar los 40 millones que acordaron. La versión del Atlético es que ese segundo año también cuenta en el cómputo global de los minutos que tiene que disputar el jugador y de ahí que no salte al campo hasta parados 60 minutos.

Desde Barça afirman que ahora es absolutamente irrelevante que Griezmann juegue desde el minuto 60, 65 ó 90. La condición del porcentaje de minutos afectaba al año que estaba cedido, que fue el pasado curso.

La cesión fue por un año, no por dos temporadas, de ahí que el club azulgrana crea que tiene todas las de ganar en los tribunales. Después había una prórroga que podía darse o no en función de que cumpliera o no unos parámetros. Ya preparan la demanda para lo que se ha convertido en el primer culebrón de la temporada.

En consecuencia, los servicios jurídicos del Barça están preparando la correspondiente demanda