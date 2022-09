Así han sido los goles y la locura de los últimos minutos en el Atlético-Oporto de la Champions

Un tanto de Antoine Griezmann en el minuto 100 dio un triunfo agónico al Atlético de Madrid contra el Oporto en un partido que iba empate a cero en el minuto noventa y que terminó con la victoria de los rojiblancos por 2-1, tras un final imposible de explicar.

Fue el gol de Hermoso el que encendió el partido, aunque parecía justo lo contrario: que daba la victoria al Atlético, pese a que no había sido superior al rival. La primera parte habia sido igualada y en la segunda, pese a los cambios de Simeone, el Atlético se sintió durante muchos minutos inferior. Pero aguantó y entonces marcó Hermoso.

Lo que parecía el final era sólo el principio. Hermoso, por los visto con afán de protagonismo, dio toda la vida al Oporto al tocar el balón con la mano en su área. El penalti claro no lo falló Uribe.

El PENAL de Mario Hermoso y el GOL de Mateus Uribe 🇨🇴.



Toda la ilusión se vino abajo en el estadio rojiblanco. Ahora sí que parecía que se había ya escrito todo el encuentro y que el reparto de puntos era lo más justo. Ilusos, aun quedaba mucho, pese al poco tiempo.

En el segundo palo, en la última jugada, en un saque de esquina, estaba Griezmann, solo, porque Pepe se había despistado, para marcar:

El gol de Antoine Griezmann a los 100 MINUTOS. Locura de final en el Wanda.



“Meter el gol de la victoria es muy bonito, pero me quedo con los tres puntos”, aseguró después el delantero rojiblanco, que dio una vuelta al campo tras el partido. “Sobre el límite de minutos, es lo que hay. No está en mi mano. Solo agradezco el poder estar aquí”, continuó sobre que sólo juegue los últimos minutos de los encuentros para no tener que pagar más dinero.