La rajada de Jordi Alba contra Laporta: “Yo siempre voy de cara...”

Jordi Alba no atraviesa su mejor momento en el FC Barcelona y en un acto organizado por Adidas no se mordió la lengua. Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba, tres de los cuatro capitanes del equipo y no son intocable y eso duele.

En el acto organizado por la marca deportiva junto a Ferran Torres, Raphinha, Irene Paredes, Mapi León y Vicky López estalló por el trato recibido por parte del club. El cuarto capitán azulgrana, que volvió al once inicial ante el Viktoria Plzen después de tres partidos seguidos suplente se mostró molesto por las conversaciones entre Barça e Inter por una posible cesión el 31 de agosto. “No me tengo que reivindicar, llevo muchos años y trato de hacer lo mejor para el equipo. Nunca me he quejado si no juego y ojalá pueda jugar mucho. Trabajaré e intentaré ayudar a los jóvenes”, dijo Alba.

“A mí me gusta ir de cara y que me vayan de cara. En este mundo del fútbol ya no me sorprende nada”, dijo sin tapujos Jordi Alba. “Llevo muchos años en el club y también he pasado por momentos en los que no he jugado. Ahora no he tenido esos minutos, pero he intentado animar al grupo en todo lo que he podido”, añadió el defensa en un acto celebrado en el Pabellón de la Vall d’Hebrón de Barcelona para presentar las nuevas botas Adidas X Speedportal.

“Me gustaría decir más pero...”

Sobre su posible salida al Inter de Milan, el lateral culé comentó que “te puedo decir que en mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona, me veo capacitado para estar aquí los años que me quedan de contrato, si no sería el primero, luego el club mira sus intereses. He demostrado mucho compromiso con el club, compañeros y al final la decisión es del club son las que son y hay muchos intereses y ahí nunca me voy a meter en ese tema. Mi compromiso es al cien por cien y ya está. Me gustaría decirte más pero no voy a entrar en ese tema”.

“No se trata de que me parezca justo o no, la situación es la que es, al final creo que todo el mundo actúa como quiere y en ese sentido te puedo decir cómo actúo yo. Soy un hombre que me gusta que vayan de cara, me gusta ir de cara con todo el mundo, a todos no les gusta pero soy así. No puedo decir nada más. Creo que se pueden hacer las cosas mejor, pero en esto del fútbol ya no me sorprende nada con todo lo que he visto”, agregó.