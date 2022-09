El super contrato que Gerard Piqué firmó con el FC Barcelona en 2018 han generado un gran escándalo y han vuelto a colocar al capitán blaugrana en el centro de una polémica que vine de lejos. ¿Mintió Gerard Piqué sobre su sueldo real en el Barça?

Según los documentos filtrados a El Mundo, en enero de 2018, el jugador se convirtió en el central mejor pago de la historia con 142 millones de euros brutos por cinco años.

Según informa este diario, la cifra asciende a 28,4 millones brutos por temporada (27.928.560 de dólares), que podrían incrementarse si se cumplían algunos extras vinculados con objetivos. Para cerrar las bases del nuevo contrato, Piqué habló con el entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, y le habría dicho que quería ser el central mejor pagado del mundo y ganar más que Sergio Ramos, según indicaron fuentes próximas a la negociación. Con el nuevo vínculo lo logró pues el ex madridista alcanzó en el club blanco los 12,5 millones netos (12.292.500 de dólares). Descontando los impuestos, el defensor se aseguró unos 15 millones (14.751.000 de dólares).

¿TV3 decía la verdad?

Sin embargo, estas cifras fueron negadas hace unos meses por el central. El pasado mes de enero una información de la televisión catalana indignaba al central. En Esport3 se desvelaban los sueldos de los futbolistas y aseguraba que Gerard Piqué, con 28 millones de euros, era el que más cobraba de la plantilla. Después Busquets con 23 y en el podio, Jordi Alba, con 20. Es decir, las llamadas “vacas sagradas” del club se comerían gran parte del presupuesto en un situación delicada para la entidad.

Piqué saltó de inmediato para desmentirlo y mostró su cuenta bancaria y su nómina de diciembre de 2021. “Personajes como éste cobrando de una televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada a 30 de diciembre. Respétate un poco”, escribió en su perfil de Twitter.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

El Barca también salió a desmentir los datos desvelados por Lluis Canut. “La información sobre los sueldos de determinados jugadores del primer equipo no ha sido, en ningún caso, suministrada por el Club y se ignora su origen”, aseguraban para dejar claro que la filtración no parte de la directiva y no comenzar un enfrentamiento con la plantilla, como ya vivió Bartomeu.

“En cualquier caso, las cantidades a las que hace referencia la información son erróneas, no se ajustan a la realidad y, además, en el caso de los tres primeros jugadores aludidos da como fijas cantidades que, siendo variables, posiblemente nunca se llegarán a merita y es falso que los jugadores aludidos sólo hayan diferido el 100% de su salario. Los Sres. Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano”, insiste la publicación del Barcelona acerca de los sueldos”, concluía la entidad.

Las cifras desveladas ahora por El Mundo retratan al jugador y al club ya que todo parece indicar que mintieron sobre los escandalosos sueldos de las “vacas sagradas” del Barca.

Una losa económica: ¿Cuánto se le debe?

Es justo decir que el defensa blaugrana ha perdonado mucho dinero al club pero aún así el dineral que el Barça debe abonarle es impactante. Según adelantó Culemanía, El Barça debe 31,6 millones brutos a Piqué.

Teniendo en cuenta que el Barça hace dos pagas, lo que cobrará esta temporada ronda los ocho millones brutos. Esa cantidad aproximada, sumada a los 19,6 millones (70%) que ha diferido este curso, da un montante final de 28 millones brutos, que fue lo que le firmó por contrato Bartomeu en 2018.

Una cifra que algunas fuentes aseguran que puede llegar a los 40 millones de euros incluyendo derechos de imagen y otros conceptos como el bonus de fidelidad.

El pasado mes de agosto el club le pidió una nueva rebaja salarial que no llegó a concretarse.