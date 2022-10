El discurso de Guti a los barcelonistas que dicen que han tenido mala suerte en la Champions

José María Gutiérrez ‘Guti’ estuvo muy atento en El Chiringuito a la hora de responder a los culés sobre la posible eliminación de la Champions. “¿Mala suerte? ¡Tienen un equipazo y no han sido capaces de ganar al Inter en ninguno de los otros partidos! No es entendible que haya aficionados que piensen que se van de la Champions por la mala suerte. Es una gran plantilla. Cuando ganan no dicen nada de lo del equipo en construcción, pero cuando pierden...”, afirmó el ex centrocampista del Real Madrid y ahora colaborador de la tertulia deportiva que presenta Josep Pedrerol.

😮 ¿𝐃𝐎𝐁𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐒𝐄𝐑𝐎 𝐂𝐔𝐋𝐄́? 😮



😏 "Lo de 'equipo en construcción' solo lo escucho cuando pierden...".



🔥 UFFF @GUTY14HAZ. #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/cvxPY0btDn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 25, 2022

Noticias relacionadas Fútbol. La tajante respuesta de Guti a Messi sobre quién es el mejor equipo de la Champions League

Muchos aficionados han aplaudido a José María Gutiérrez después de su intervención y han acusado a los culés de tener un doble rasero a la hora de valorar diferentes situaciones. El ex madridista siempre ha intentado hablar alto y claro sobre los diferentes temas de actualidad. El empate contra el Inter dejó vivo a un Barcelona que, por momentos, daba la sensación de estar a años luz de marcar un gol. Los de Xavi no dependen de sí mismo y buscan un milagro. Esa carambola pasa por el Inter, justamente los italianos no deben ganar ninguno de sus dos partidos ante el Bayern de Múnich y el Viktoria Plzen. Algo posible, porque las matemáticas no mienten, pero cuanto menos difícil de que suceda.

Xavi Hernández ha estado reflexionando estos días sobre el tema de la justicia en el fútbol: “Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparezca cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos. Las opiniones son subjetivas y cada uno tiene la suya. Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no, pero en estos últimos años hemos sido los mejores. Entre los 4-5 equipos favoritos al título siempre está el Madrid. No creo que cuando alguien se enfrenta a nosotros no nos vea como un posible campeón en el futuro. Creo que la Champions es más difícil. Es más justa La Liga. Ya lo dijo Leo Messi, la Champions no siempre la gana el mejor. Son detalles. La Liga es más justa. El fútbol son resultados. Y gana el que marca más goles y menos encaja. Cuando has ganado cinco de las últimas nueve Champions, la suerte queda al margen”. Además de que los resultados no acompañan al Barcelona, lo cierto es que jugadores importantes como Piqué están salpicados de temas personales complicados.