El dinero que pierde el Barcelona por la eliminación en la fase de grupos de la Champions

No le duró mucho la esperanza al Barcelona. El Viktoria Plzen se metió demasiado atrás ante el Inter, a resistir, y lo hizo en la primera media hora, pero estaba claro que los goles italianos tenían que llegar... Y llegaron. Se firmó así la nueva decepción azulgrana en la Champions: eliminado por segunda vez consecutiva en la fase de grupos, con las consecuencias económicas que ello supone.

Y no es que el Barça pueda presumir de su salud económica, precisamente, después de un verano en el que ha estado penando para inscribir a sus fichajes (Koundé lo hizo con dos jornadas ya disputadas), negociando bajadas de sueldo e hipotecando patrimonio del club con las famosas palancas para poder fichar y no incumplir el “Fair Play” financiero. Tras todos esos malabares, terminó haciendo un equipo apañado, competitivo... Ahora sí, parecía... Pero ahora, tampoco, en Europa no ha dado la talla y se deja por el camino aparte del prestigio deportivo, un dinero con el que se contaba.

Lo que reparte la Europa League

El club, en su presupuesto, cuenta con que el equipo va a llegar al menos hasta los cuartos de final de la Champions, pero se ha quedado en la fase de grupos. Eso supone que los 9,6 millones que la UEFA da los octavofinalistas, han volado; y también, como es lógico, los 10,6 para los que llegan a cuartos de final. Son por tanto 20 millones menos de los previstos, y la oportunidad de compensarlo, en parte, con la Europa League sería sólo si consigue proclamarse campeón, algo que el curso pasado no logró (eliminado por el Eintracht en cuartos). La segunda competición continental reparte estas cantidades en premio: 500.000 por la ronda de “playoff” que tendría que jugar al ir rebotado de la Champions (sería como unos dieciseisavos); 1,2 millones por acceder a los octavos; 1,8 por los cuartos; 2,8 por las semifinales; 4,6 por llegar a la final y otros 4 por ser campeón. En total, serían 14,9, por lo que minimizaría pérdidas.

Al Barcelona se le une la pobre participación en la fase de grupos, que da 2,8 millones de euros por victoria y 930.000 euros por empatar. El dinero sólo por participar son 15,64 millones.

Deportivamente, la pérdida de prestigio es importante, lo que también tiene su impacto económico porque los patrocinadores cada vez se van a alejar más. El Barça tiene un trauma con la Champions. La pesadilla dura ya unos años, y no consigue despertar de ella.