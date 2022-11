La conversación más difícil entre Xavi y Piqué

Xavi Hernández recuerda que en el primer partido que Gerard Piqué jugó con el primer equipo del Barcelona (el 14 de agosto de 2008, en la previa de la Champions contra el Wisla Cracovia), hizo un cambio de juego con la zurda que lo define como futbolista: valiente, atrevido, sin miedo a nada. El central entró en el minuto 76 para sustituir a Alves, pero no tardó en hacerse con un puesto de titular. Xavi estaba en el césped. Ahora está en el banquillo y no desvela si Gerard va a jugar contra el Almería en el que será su último partido en el Camp Nou. También estará, como suplente o en el campo, el próximo martes contra Osasuna, y a partir de ahí se acabará su historia como futbolista.

Lo anunció el jueves, pero es algo que en realidad comenzó el pasado verano en una reunión que tuvieron el técnico y el defensa. «Tuvimos una conversación antes de empezar la temporada y le comuniqué mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles para mí como entrenador, aquel momento en verano, y ahora también. Le tengo una gran estima. Nos ha pasado a todos, llega un momento en el que eres menos útil y es difícil gestionarlo, pero no tengo ni un reproche. No ha puesto una mala cara y nos ha aportado y nos seguiría aportando si siguiera», reconoció Xavi, sin querer desvelar qué le dijo en concreto, pero fue que iba a perder protagonismo. «Podría seguir perfectamente, pero le honra dar ese paso a un lado y se merece todos los elogios por lo que es: una leyenda del club», añadió el preparador. Una de las dudas que había cuando Xavi llegó al banquillo era cómo trataría a los que fueron sus compañeros. «Es duro, pero tengo que mirar por el bien del club. Va en el sueldo. No sé si he sido justo o no, pero sí honesto», opinó Xavi. A Piqué no le queda nada, Alba es suplente y Busquets, que comenzó la temporada como intocable, ya no lo es tanto.

Siempre dispuesto a aceptar retos, Piqué decidió seguir en verano, para comprobar que era verdad que ya no iba a tener un protagonismo del que sí disfrutó el año pasado cuando las lesiones se lo permitieron, y ha decidido marcharse a mitad de curso con una imagen deteriorada ante la afición, que le ha silbado varias veces. Una afición que dentro de unos años (¿2026?, fecha de las próximas elecciones) tiene que votarlo como nuevo presidente, que es algo que nunca ha ocultado que está entre sus objetivos, y que reiteró con el «volveré», mirando al palco, como punto y final a su vídeo de despedida. El adiós tiene consecuencias deportivas y, principalmente, económicas. Piqué ha ganado mucho dinero en el Barcelona, pero también va a renunciar ahora a una cantidad importante. La última ampliación de contrato fue hasta 2024 y según la información que desveló «El Mundo» le suponía unos ingresos de 142 millones en cinco años, lo que le convertía en el central mejor pagado del mundo. Y eso no se veía reflejado en el campo. Laporta anunció que todavía no se había concretado el acuerdo, pero... «Hay una gran disposición de parte del jugador de ayudar. Gerard entiende perfectamente la situación de ‘’fair play’' financiero que tiene el club. La masa salarial deportiva requiere de un ajuste, lo sabe y tiene una gran disposición», relató el presidente, que hace solo un mes apuntó a los capitanes al decir ante los socios: «Lo hemos intentado con varios jugadores [en referencia a una rebaja salarial], pero no ha podido ser y tuvimos que avalar 10 millones [él y otros directivos. Y con ese dinero se pudo inscribir a Koundé]». Piqué va a renunciar al año y medio de contrato que le quedaba, lo que supondrá un ahorro de unos 50 millones para la entidad azulgrana y la liberación de masa salarial para poder hacer nuevas incorporaciones, sobre todo pensando en el próximo curso.

«Nos reuniremos después del partido contra Osasuna. Hay tiempo para planificar [con un Mundial por delante]», adelantó Xavi, que sí reconoció la opción de fichar un central zurdo, ya que los cuatro que tiene en plantilla son diestros y está utilizando en ese perfil en muchos partidos (también por las bajas por lesión) a Marcos Alonso, un lateral o carrilero. La salida de Piqué deja margen para fichar a un club que está al límite. Es la quinta «palanca» de la temporada, después de los movimientos de julio y agosto para vender parte del patrimonio del club a cambio de dinero en el momento para poder afrontar la renovación de la plantilla. El verano que viene podría irse Busquets, que cumple contrato, y a ver qué sucede con Alba, que tiene firmado hasta 2024. Son jugadores con sueldos de la época anterior, en la que el abuso llevó a la situación de crisis que tiene el club. Los nuevos tendrán acuerdos más acordes con el momento actual.