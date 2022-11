Así lloró Piqué en su adiós, repitió que “volverá” y dijo: “Nací aquí y aquí moriré”

Con el 2-0 y a falta de siete minutos, Xavi decidió que ya sí era tiempo para homenajes. Preparó el cambio de Piqué, que había cuajado un buen partido en el triunfo ante el Almería (2-0). Las cámaras de DAZN captaron el momento en el que el central sabía que iba a abandonar el campo por última vez: pensativo, mirando a la grada, nostálgico ya. Intercambió unas palabras con Dyego Sousa, el atacante al que estaba cubriendo. El último balón que tocó fue un tiro interceptado. Llegó entonces el cambio y compañeros y rivales le dieron la mano o un abrazo. También el árbitro, los suplentes, el cuerpo médico, los fisios, utilleros, los compañeros que estaban en la grada porque no habían sido convocados o estaban lesionados. Esperó al pitido final charlando con Busquets. Y entonces, sí era ya todo para él, además con la satisfacción de haber logrado los tres puntos.

Se fue al centro del campo y otra vez recibió la felicitación de todos, que se fueron arremolinando a su alrededor hasta que lo levantaron y lo mantearon. Después, Gerard dio una vuelta de honor al Camp Nou y parecía una estrella de rock, con la mayor parte de los aficionados con el móvil en alto y la linterna encendida. Todavía estaba muy sonriente. Llegó el momento de coger el micrófono y hablar. Y ahí ya sí que no pudo aguantarse.

Se nos ha metido algo en el ojo 🥹#Sempr3 💙❤️ pic.twitter.com/HRyqQy7lNo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2022

Respiró con intensidad y empezó dando las gracias a todo el mundo. Después soltó un par de frases un poco más profundas: “En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que a veces amar es dejar marchar”. En ese momento es cuando ya empezaron los hipidos y el llanto más evidente. Pero logró contenerlo. “Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, repitió la idea del vídeo en el que anunció que se retiraba, y el estadio gritó: “Presidente, presidente”. “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”, finalizó.

Es un palo para el vestuario JORDI ALBA

Los compañeros después no ahorraron palabras para definirlo. “Es espectacular el legado que deja Piqué, ha hecho historia, siente el Barça como nadie y ha convertido al Barça en uno de los mejores equipos de la historia. Lo vamos a echar mucho de menos”, dijo Busquets en Movistar. “He sentido pena”, confesó Jordi Alba, otro que ha vivido de todo con él. “Agradecido por todo lo que nos ha dado a todos los culés. Ha hecho muchísimo por el club. Es un palo para el vestuario, pero es su decisión y es ley de vida. Lo vamos a echar mucho de menos”, añadió. “Al final la gente se ha dado cuenta de todo lo que ha dado al Barcelona; y el Barcelona también le ha dado mucho a él. Ahora, a intentar ganar el máximo de títulos posibles, también para dedicárselo a Geri”, finalizó. “Queríamos despedirle de la mejor manera posible. Él ha jugado muy bien, demostrando personalidad, lo que es él como jugador. Lo echaremos de menos”, reconoció Xavi.