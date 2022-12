Una estrella que puede ganar el Mundial se ofrece al Barcelona para una revolución física

Rabiot siempre ha querido triunfar en el Barcelona, pero el PSG no le dejó hace unos años y le castigó en la grada. El francés termina contrato con la Juventus y queda libre en verano. Sus agentes le han vuelto a ofrecer al Barça, según informa Sport. El Barcelona todavía no ha estudiado esta posibilidad. Lo cierto es que Laporta se está caracterizando por realizar estas operaciones de jugadores ya veteranos que salen gratis y que cuentan con una gran experiencia. Ahora bien, este modelo de gestión puede tapar a los Pedri, Gavi y compañía. Aunque se consiga un equilibrio, la progresión de estos jugadores puede verse frenada, pese a que sea de manera mínima. Ambos cuentan con la confianza de Xavi, pero el estilo no casa con las cualidades de un Rabiot que se ha ido diluyendo en cuanto a protagonismo.

« Avec un pull » ❄️😂



Adrien Rabiot à de l'humour, mais il surtout est de retour à l'entraînement 🥰 #WorldcupQatar2022 #FRAARG



La Juventus, a priori, no tiene previsto ofrecerle la renovación, pero tampoco se descarta que desde la Premier puedan seducirle. El jugador siempre ha hablado muy bien de la competición inglesa y puede ser una pieza clave para algunos equipos que buscan equilibrio en su medular del campo. El mejor ejemplo de esta carencia se observa en el United antes de la llegada de Casemiro. La gran inversión realizada por el centrocampista se explica por una necesidad de ese perfil de jugador.

Rabiot está a un paso de ganar el Mundial si vencen a Argentina. El galo, a priori, será suplente. El encuentro entre ambas selecciones se antoja cuanto menos igualado en lo que será la oportunidad de Messi para levantar la Copa del Mundo que tanto ha intentado alzar anteriormente.